Cepilni turizem, malo mrtvih ... Je Srbija res zmagovalka koronavirusa?

Srbija je zmagovalka koronavirusa, se na številke opira srbska vlada Aleksandra Vučića. Največ cepljenih, najmanj mrtvih, turizem naj bi se zaradi cepljenja tujcev počasi postavljal na noge. Je Srbija, sedemmilijonska država, ki je sicer ena najrevnejših v Evropi (za primerjavo, srbski BDP na prebivalca je več kot trikrat manjši od slovenskega), res postala zgodba o uspehu sredi Balkana?

Kaj pravijo številke?

Srbija je zabeležila najmanj mrtvih na milijon prebivalcev zaradi bolezni covid-19 med državami Balkana. Tudi glede na skupno število mrtvih je Srbija relativno uspešna, zabeležili so približno 6.500 smrti. Za primerjavo, v Sloveniji smo potrdili že 4.300 smrti, v dvomilijonski Makedoniji pet tisoč in v Črni gori, ki ima 600 tisoč prebivalcev, 1.500 primerov smrti zaradi bolezni covid-19.

Cepljenje za vse

Srbija je tudi vodilna na Balkanu, velika izjema je sosednja Madžarska glede na odstotek cepljene populacije. Medtem ko se Evropa bori s pomanjkanjem cepiva, je Srbija dovolila uporabo tudi kitajskega in ruskega cepiva. To se je v praksi izkazalo za odlično potezo, saj so zaradi večje dobave cepiva cepljenje ponudili tudi tujim državljanom. To so izkoristili predvsem državljani Hrvaške in BiH, neuradno pa se je v Beograd na cepljenje odpravil tudi marsikateri Slovenec. Po poročanju srbskih medijev se bo v prihodnjih mesecih t. i. cepilni turizem še bolj razvil, saj je Srbija očitno cepila vse svoje državljane, ki so to hoteli.

Kako ljudi prepričati v cepljenje

Prav upad interesentov za cepljenje je spodbudil vlado Vučića, da je v zadnjih dneh začela z medijsko kampanjo, s katero želi spodbuditi ljudi k cepljenju. Vlada tako ljudem ponuja okoli 20 evrov denarne nagrade, če se cepijo. Cepilna mesta so začeli odpirati tudi v trgovskih centrih, pozvali pa so tudi znane obraze, da se javno cepijo. Nekateri srbski mediji upad zanimanja za cepljenje pripisujejo sicer pregovorno razširjenemu verovanju v teorije zarote med Srbi. In ob tem opozarjajo, da je Srbija glede cepljenja populacije prišla do navidezne meje in bo zelo težko presegla polovico cepljenega prebivalstva do konca leta.

So številke res verodostojne?

Mnogi v Srbiji pa tudi dvomijo o verodostojnosti številk, ki jih objavljajo vlada in ministrstva. V javnosti so najbolj problematične številke o smrtih zaradi bolezni covid-19, ki naj bi bile v resnici veliko višje. Ob tem pa vsi opozarjajo, da je realno stanje skoraj nemogoče ugotoviti.