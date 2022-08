Cene elektrike v Evropi dosegle brutalne rekorde

V Nemčiji je bila cena elektrike za dobavo v letu 2023 danes nekaj po 15. uri pri 910 evrih za MWh, potem ko je bila v četrtek še pod 800 evri. V Franciji pa so terminske pogodbe za leto 2023 danes okoli 15. ure znašale 1075 evrov za MWh, v četrtek je bila cena pri okoli 900 evrih.

Cena za dobavo v naslednjem letu je v obeh državah še lani znašala okoli 85 evrov za MWh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Energetska kriza, ki jo je povzročil ruski vojaški napad na Ukrajino, v Evropi se poglablja, cene elektrike skoraj vsakodnevno dosegajo nove rekorde. V Franciji po navedbah AFP k rasti cen elektrike prispeva zaprtje več jedrskih reaktorjev in posledično manjša proizvodnja elektrike v državi.

Češki premier Petr Fiala je danes na Twitterju napovedal, da bo češko predsedstvo Svetu EU sklicalo izredno srečanje ministrov EU za energijo zaradi naraščajočih cen.

.@EU2022_CZ will convene an urgent meeting of Energy Ministers to discuss specific emergency measures to address the energy situation.