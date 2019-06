Čehi na najmnožičnejših protestih po padcu komunizma zahtevali odstop Babiša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Pragi so v torek zvečer znova potekali množični protesti, na katerih so zahtevali odstop premierja Andreja Babiša, obtoženega vpletenosti v zlorabo evropskih sredstev v višini dveh milijonov evrov. Po navedbah organizatorjev se je zbralo okoli 120.000 ljudi, kar po poročanju medijev pomeni, da so bili najbolj množični po padcu komunizma v državi.

Policija navedb o številu protestnikov ni komentirala. Protestniki, ki so se zbrali na Vaclavskem trgu v središču češke prestolnice, so med drugim vzklikali Sramota, sramota, ter nosili transparente z napisi Babiš v zapor. Številni so na proteste pripotovali od daleč.

"Andrej Babiš nam vsak teden da nov razlog za proteste," je v nagovoru demonstrantom izpostavil Benjamin Roll iz nevladne organizacije Milijon trenutkov za demokracijo, ene od organizatorjev protestov. "Dovolj je bilo," je dodal.

Med množico, ki je zahtevala premierjev odstop, je bila tudi protestnica, ki je na demonstracije prispela iz Brna. "Ne verjamem mu niti besede," je dejala 30-letnica.

Foto: Reuters

Več obtožnic ga bremeni neupravičenega okoriščanja z evropskimi sredstvi

Babiša več obtožnic bremeni, da se je kot podjetnik več let neupravičeno okoriščal z evropskimi sredstvi v skupni višini okoli dveh milijonov evrov.

Prejšnji teden je češki časnik Hospodarske Noviny objavil tudi, da je Babiš zaradi svojega podjetništva po oceni Evropske komisije v konfliktu interesov. Poleg tega naj bi Bruselj zahteval vračilo vseh subvencij iz evropskih strukturnih skladov, ki jih je njegovo podjetje Agrofert prejelo od leta 2017.

Multimilijarder in ustanovitelj populistične stranke ANO obtožbe in očitke zavrača, prav tako zavrača odstop. "Ni razloga za proteste," je po poročanju dpa poudaril 64-letni predsednik manjšinske vlade, ki jo vodi skupaj s socialdemokrati in ob podpori komunistov.

Foto: Reuters

Foto: Reuters