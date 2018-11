Znova več tisoč ljudi na protestih proti Babišu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Pragi se je danes znova zbralo več tisoč ljudi na protestih proti predsedniku vlade Andreju Babišu in zahtevalo njegov odstop. Protesti so tudi povsem zasenčili slovesnosti ob obletnici žametne revolucije, ki je leta 1989 privedla do padca komunizma v tedanji Češkoslovaški.