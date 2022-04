Carla Del Ponte ICC pozvala k izdaji naloga za aretacijo Putina

"Putin je vojni zločinec," je v intervjuju, ki ga je danes objavil švicarski časnik Le Temps, dejala nekdanja glavna tožilka Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije in sodišča ZN za vojne zločine v Ruandi.

Izdaja mednarodnega naloga za njegovo aretacijo je nujna, saj mora Putin, tako kot tudi drugi ruski voditelji, odgovarjati za zločine, storjene v Ukrajini po vdoru ruske vojske 24. februarja, je poudarila.

V petih tednih je bilo ubitih na tisoče Ukrajincev, več milijonov jih je moralo zapustiti svoje domove, v nekaterih mestih pa so bile zaradi bombardiranja uničene celotne soseske.

Carla Del Ponte poudarja, da je izdaja naloga za prijetje znak, da je bilo "preiskovalno delo opravljeno". To je edini instrument, ki obstaja za aretacijo storilca vojnega zločina in njegovo privedbo pred mednarodno sodišče, je dejala za Le Temps.

"Če bo ostal v Rusiji, ne bo nikoli aretiran"

Kot je pojasnila, izdaja takšnega naloga še ne pomeni, da bo Putin aretiran. "Če bo ostal v Rusiji, ne bo nikoli aretiran. Vendar pa ne bo mogel zapustiti svoje države, kar bi bil že pomemben znak, da je proti njemu veliko držav," je ocenila.

"Najti je treba tudi dokaze, ki obremenjujejo visoke politične in vojaške uradnike. Zahtevno bo priti do vrha poveljniške verige in ugotoviti, kdo je načrtoval, ukazal in izvršil te vojne zločine," je opozorila.

Tožilstvo Mednarodnega kazenskega sodišča s sedežem v Haagu je 3. marca začelo predhodno preiskavo o morebitnih vojnih zločinih v Ukrajini, potem ko je prejelo podporo več kot 40 držav članic sodišča.

Ukrajina ni podpisnica Rimskega statuta, s katerim je bilo leta 1998 ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče, vendar je leta 2014 priznala pristojnost Mednarodnega kazenskega sodišča za kazniva dejanja, storjena na njenem ozemlju. Rusija je leta 2016 umaknila svoj podpis pod pogodbo.