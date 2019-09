Britansko vrhovno sodišče: ukinitev dela parlamenta je nezakonita

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odločitev britanskega premierja Borisa Johnsona o začasni prekinitvi dela parlamenta pred rokom za izstop iz Evropske unije je bila nezakonita, je danes razsodilo britansko vrhovno sodišče. "To je imelo izjemne posledice za temelje naše demokracije," je poudarila predsednica sodišča Brenda Hale. Downing Street razsodbo še preučuje.

"To ni bila normalna prekinitev dela parlamenta," je še dejala predsednica vrhovnega sodišča Brenda Hale in dodala, da je premierjeva odločitev parlamentu onemogočila, da bi igral svojo vlogo.

Soglasna odločitev sodnikov

Pojasnila je, da je vseh enajst sodnikov soglasno razsodilo, da je premierjeva odločitev neveljavna in da morata o nadaljnjih korakih odločiti predsednika obeh domov britanskega parlamenta.

Predsednik predstavniškega doma John Bercow je po odločitvi sodišča poudaril, da se mora spodnji dom parlamenta "nemudoma sestati". Dodal je, da se bo sešel z vodji različnih strank na nujnih pogovorih.

Tako je bilo danes pred vhodom na vrhovno sodišče. Foto: Reuters

Odločitev vrhovnega sodišča je dokončna in nanjo se ni mogoče pritožiti, pomeni pa poraz Johnsona in njegove vlade. Z Downing Streeta so sporočili, da razsodbo še preučujejo.

Johnsona pozivajo k odstopu

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je premierja Borisa Johnsona že pozval k odstopu in razpisu predčasnih volitev. "Vabim Borisa Johnsona /.../ naj razmisli o svojem stališču in postane premier z najkrajšim stažem," je dejal Corbyn na srečanju svoje stranke. Vodjo konservativcev je še pozval k volitvam, na katerih bi izbrali vlado, ki spoštuje demokracijo.

Pred sodiščem so danes potekali protesti. Foto: Reuters

Johnson je začasen suspenz parlamenta predlagal konec avgusta, češ da ga potrebuje za predstavitev programa dela nove vlade, kraljica Elizabeta II. pa ga je odobrila. Prekinitev se je začela 10. septembra in naj bi trajala do 14. oktobra.

Poslanci, ki nasprotujejo izstopu države iz EU brez dogovora, premierja obtožujejo, da je bil namen prekinitve dela parlamenta predvsem zajeziti njihova prizadevanja, da bi tak izstop preprečili. Johnson je odločen, da bo Velika Britanija izstopila iz EU 31. oktobra, in sicer z dogovorom ali brez njega.