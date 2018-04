Britanska vlada z novo strategijo v boj proti nasilnemu kriminalu

Britanska vlada je predstavila novo strategijo za boj proti nasilnemu kriminalu, s katero želijo mlade odvrniti od kaznivih dejanj in ukrepati proti nasilnim tolpam, ki se ukvarjajo s preprodajo drog. Notranja ministrica Amber Rudd obljublja vse potrebno za zajezitev nasilja, zaradi katerega je London po stopnji umorov celo prehitel New York.

Foto: STA

Britansko prestolnico je v zadnjem času zajel val nasilnih napadov tako z noži kot s strelnim orožjem, v katerih je bilo letos ubitih že prek 50 ljudi. Vlada, ki se je zaradi porasta nasilja znašla pod precejšnjim pritiskom, zatrjuje, da gre povišanje delno pripisati izboljšavam pri vodenju policijskih evidenc, pa tudi premiku na področju drog v smeri bolj nasilnega trgovanja s kokainom.

Obenem zavrača kritiko, da so krivec za večje število nasilnih zločinov večletni rezi v sredstva za policijo, čeprav dokument notranjega ministrstva, ki je pricurljal v javnost, izpostavlja prav to.

Manj sredstev - več prestopnikov?

Dokument, ki je nastal februarja in ga je danes objavil časnik Guardian, ugotavlja, da so se sredstva, namenjena boju proti resnim kaznivim dejanjem, zmanjšala in da bi "lahko to spodbudilo prestopnike". Dodaja, da to po vsej verjetnosti ni bil glavni dejavnik, je pa najverjetneje pripomogel k porastu nasilja.

Opozicijski laburisti trdijo, da se je število policistov pod konservativno vlado od leta 2010 zmanjšalo za 21.000, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Gre za kompleksen kriminal in ne le število policistov"

Notranja ministrica Amber Rudd je za BBC zatrdila, da dokumenta ni videla, je pa ostro nastopila proti poskusom, da bi število policistov postalo podlaga za politično obračunavanje. Kot je dejala, gre za kompleksen kriminal in ne samo za število policistov.

Novi ukrepi ministrstva v boju proti nasilnim kaznivim dejanjem med drugim zadevajo orožje, vključno s prizadevanji za ustavitev dostave nožev na dom po nakupu preko spleta. Želijo si tudi, da bi spletna družbena omrežja storila več za odstranitev vsebin nasilnih tolp.