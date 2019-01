Brazilski predsednik napovedal privatizacijo 12 letališč in štirih pristanišč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova brazilska vlada bo privatizirala 12 letališč in štiri pristanišča, s tem pa naj bi zaslužila 7 milijard realov (približno 1,6 milijarde evrov), je danes napovedal novi brazilski predsednik Jair Bolsonaro.

"V kratkem bomo pritegnili začetne investicije v višini sedem milijard realov, in sicer s koncesijami na železnicah, 12 letališčih in štirimi pristaniških terminalih," je na Twitterju zapisal Bolsonaro. Kot je dodal, bodo infrastrukturo razvili z "zaupanjem vlagateljev" in v pogojih, ki bodo ugodni za prebivalstvo.

Napovedali čim manjše vmešavanje države

Vlada desničarskega predsednika Brazilije, ki je prisegel v torek, je napovedala liberalni gospodarski program, ki vključuje čim manjše vmešavanje države v gospodarstvo, privatizacijo, znižanje davkov in poenostavitev postopkov.

Brazilska vlada poleg tega načrtuje pokojninsko reformo, ki bo zmanjšala neenakost med brazilskimi upokojenci, je v sredo napovedal gospodarski minister Paulo Guedes. Liberalni ekonomist načrtuje novo "super ministrstvo", ki bo združevalo prejšnje resorje za gospodarstvo, razvoj, industrijo in trgovino.

Finančni trgi so se na Bolsonarov nastop mandata odzvali pozitivno. Brazilski real je prvi delovni dan pod novo vlado zabeležil rast, in sicer je v primerjavi z ameriškim dolarjem porasel za 2,08 odstotka. Mednarodni denarni sklad Braziliji sicer za letos napoveduje 2,4 odstotno gospodarsko rast.

Ali bo Bolsonaro res uspel spodbuditi počasno gospodarstvo v največji latinskoameriški državi, je odvisno od tega, ali bo uspel zbrati večino v kongresu za radikalne reforme, kot je reforma pokojninskega sistema, ki bo veliko breme za državne finance, po poročanju dpa ocenjujejo analitiki.