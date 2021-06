Brazilija dosegla nov tragičen mejnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilija, ki velja za eno najbolj prizadetih držav v pandemiji covid-19, bo danes najverjetneje dosegla nov tragičen mejnik. Za posledicami koronavirusne bolezni je do včeraj umrlo 498.499 ljudi, danes pa naj bi se število smrtnih žrtev povzpelo nad pol milijona.

Strokovnjaki opozarjajo, da se lahko razmere še poslabšajo. Cepljenje prebivalstva poteka prepočasi, vlada pa ne sprejema dovolj ostrih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.

Ker je bilo doslej cepljenih le 11 odstotkov Brazilcev, epidemiologi opozarjajo, da bi se lahko s prihodom zime na južno poloblo in novimi sevi virusa smrtnost še povečevala. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da za posledicami covid-19 umira veliko nosečih žensk in njihovih še nerojenih otrok. Vsak teden umre okoli 40 nosečnic, še veliko več jih potrebuje intenzivno zdravljenje z ventilatorjem.

Brazilija je do petka zabeležila 498.499 smrtnih primerov, z novim koronavirusom pa se je do zdaj okužilo 17 milijonov Brazilcev. V zadnjem tednu so v povprečju zabeležili dva tisoč smrtnih žrtev dnevno.