Bodo vrata EU za Američane še naprej zaprta?

EU po neuradnih informacijah danes še ni dosegla dogovora o seznamu epidemiološko varnih tretjih držav, za katere naj bi članice s 1. julijem usklajeno odpravile omejitve na zunanji meji, uvedene zaradi pandemije novega koronavirusa. Časnik New York Times je v torek poročal, da na osnutku seznama ni ZDA, Brazilije in Rusije.

EU naj bi po poročanju STA za varne opredelila tiste države, ki ne presegajo povprečnega števila novih okužb na sto tisoč ljudi v EU v minulih 14 dneh, kar je trenutno 16, medtem ko je ta številka v ZDA, Braziliji in Rusiji precej višja, je poročal NYT. Med varne države naj bi bili sicer po navedbah ameriškega časnika uvrščeni Kitajska, Uganda, Kuba in Vietnam.

Evropska komisija še brez dogovora z državami članicami

Po vrsti pogovorov v minulih dneh sta Evropska komisija in hrvaško predsedstvo o tem danes znova razpravljala z veleposlaniki članic EU, a konkretnega besedila priporočila po neuradnih informacijah še ni. Cilj tako ostaja, da se priporočilo uskladi do konca meseca. Do takrat namreč velja sedanje priporočilo prepovedi nebistvenih potovanj v EU.

Gre le za priporočilo, ki naj bi zagotovilo usklajeno delovanje, potrebno zaradi tveganj, ki jih sicer prinaša prosto gibanje po schengenskem prostoru, a končna odločitev je v pristojnosti članic. Ob tem se vrstijo svarila, da bi neusklajeno ukrepanje pomenilo vnovično uvedbo nadzora na notranjih mejah v schengnu. Seznam epidemiološko varnih držav bodo sproti prilagajali oziroma predvidoma vsaka dva tedna.

Evropska komisija je 11. junija priporočila, naj odprava vseh omejitev na notranjih mejah v EU zaradi pandemije novega koronavirusa velja od sredine meseca. Začetek postopnega odpiranja zunanje meje unije pa je priporočila s 1. julijem in pozvala k pripravi seznama tretjih držav, ki izpolnjujejo tri merila: ustreznost epidemiološkega položaja, zmožnost zagotavljanja omejevalnih ukrepov med potovanjem in vzajemnost.

Seznam še ni pripravljen, komisija predlaga razširitev izjem

Komisija je takrat predlagala, naj bodo na prvem seznamu države Zahodnega Balkana, saj da so epidemiološke razmere v teh državah podobne ali boljše kot v članicah Unije ter zaradi posebnega in tesnega odnosa unije s temi državami. A položaj se je v minulih dneh spremenil. Tudi zaradi hitro spreminjajočih se razmer ni pričakovati, da bo seznam dogovorjen bistveno prej kot konec meseca.

Za države, za katere bodo omejitve veljale še naprej, je komisija sicer predlagala razširitev kategorij oseb, za katere je dopuščena izjema. Ta sedaj velja za državljane EU, ki se vračajo domov, zdravnike, znanstvenike in čezmejne delavce. Po novem pa naj bi veljala tudi za mednarodne študente.

Omejitev nebistvenih potovanj iz tretjih držav v unijo so voditelji članic Unije podprli sredi marca, sprva za 30 dni, nato je bil ukrep že večkrat podaljšan. Komisija sicer priporoči usklajeno ukrepanje, a odločitev je v rokah članic. Ukrep zdaj izvajajo vse članice EU razen Irske ter schengenske države Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Prav tako ga ne izvaja Združeno kraljestvo, so pa Britanci kljub brexitu v prehodnem obdobju še vedno obravnavani kot državljani EU, zato omejitve zanje ne veljajo, piše STA.