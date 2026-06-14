Bodo Švicarji omejili število prebivalstva?

Švicarji danes na referendumu glasujejo o pobudi za omejitev števila prebivalcev. Predlagatelji si prizadevajo, da bi število prebivalcev države do leta 2050 omejili na manj kot deset milijonov. Po zadnjih anketah so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka.

V skladu s predlogom bo morala vlada sprejeti ukrepe za omejevanje priseljevanja, ko bo število prebivalcev doseglo 9,5 milijona. To bi lahko vključevalo omejitve števila oseb, ki jim je odobren azil v Švici, in združevanje družin.

Če se ti ukrepi izkažejo za nezadostne in bo število prebivalcev pred letom 2050 preseglo deset milijonov, pa bi morala Švica odstopiti od mednarodnih sporazumov, kot je na primer sporazum z EU o prostem gibanju ljudi.

Zakaj želijo omejiti priseljevanje?

Podporniki pobude so v kampanji opozarjali na pomanjkanje stanovanj v državi, naraščajočo kriminaliteto in preobremenjen zdravstveni sistem, zaradi česar je po njihovem mnenju treba priseljevanje omejiti.

Kritiki predloga opozarjajo na negativne posledice za to alpsko državo z nekaj več kot devetimi milijoni prebivalcev. Menijo, da bi sprejetje predloga ogrozilo nacionalno stabilnost ter škodovalo gospodarstvu, blaginji in odnosom z EU, največjo trgovinsko partnerico države.

Glede na zadnje javnomnenjske ankete bi proti predlogu glasovalo 52 odstotkov vprašanih, podprlo pa bi ga 45 odstotkov.