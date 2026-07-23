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Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
6.24

Osveženo pred

44 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Državni zbor poslanci referendum parlamentarna preiskava

Četrtek, 23. 7. 2026, 6.24

44 minut

DZ o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Poslanci, državni zbor, izredna seja | Novela zakona, ki jo je DZ sprejel maja, med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. | Foto STA

Novela zakona, ki jo je DZ sprejel maja, med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem.

Foto: STA

Poslanci bodo na izredni seji DZ obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. DZ bo o predlogu odloka glasoval po tistem, ko so zahtevo za referendum v DZ s skoraj 45.000 podpisi volivcev vložili nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic.

Pobudo za referendum so sprožili Franco Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak. S pomočjo dela civilne družbe, predstavnikov nekaterih nevladnih organizacij in opozicijskih strank so uspeli zbrati 44.619 podpisov volivcev.

Ob vložitvi podpisov je Juri v izjavi za medije pojasnil, da želijo preprečiti izbris varovalk, ki potencialnim preiskovancem omogočajo, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in upravičenosti preiskave.

Novela zakona, ki jo je DZ sprejel maja, med drugim namreč omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli.

Pobudniki menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Preiskovanec bi lahko zaradi kršitev človekovih pravic vložil tožbo v upravnem sporu šele v osmih dneh od vročitve končnega poročila preiskovalne komisije DZ.

Referendumsko vprašanje bi se glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi (ZPPre-B), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026?".

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