Uspešen redek medicinski primer: 61-letnica in njen 71-letni mož prvič postala starša

61-letna ženska in njen 71-letni mož sta prvič postala starša po uspešnem medicinskem postopku in vitro, je sporočila privatna bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Dr. Organdžiski v Štipu v Severni Makedoniji.

Ginekolog in porodničar v bolnišnici Dr. Organdžiski Stojan Organdžiski je v izjavi, objavljeni na Instagramu, zapisal, da gre zaradi starosti staršev za nadvse redek medicinski uspeh na svetu. Poudaril je, da se je po zaslugi oploditvenega postopka in vitro rodil zdrav fantek.

"Pomemben oteževalni reproduktivni dejavnik ni bila le starost matere, temveč tudi starost očeta. Za tem rezultatom stojijo več kot tri desetletja upanja in neizpolnjene želje po lastnem otroku," je dejal Organdžiski.

Rodila s carskim rezom v Švici

Povedal je, da je imela mati pred uspešnim postopkom in vitro in nosečnostjo histeroskopsko rekonstrukcijo maternice, poleg tega pa so bile uporabljene darovane jajčne celice.

"Pacientka in njen mož, ki je Španec, prebivata in delata v Švici. 61-letnica je rodila s carskim rezom v Zürichu," je povedal Organdžiski, ki je primer oploditve vodil od začetka.

Oploditev in vitro ali fertilizacija in vitro (IVF) je postopek, pri katerem spermiji oplodijo jajčeca zunaj telesa. IVF je pomemben način zdravljenja neplodnosti, kadar druge metode oploditve z biomedicinsko pomočjo niso uspešne. Postopek obsega hormonski nadzor ovulacije, odstranitev jajčec iz jajčnikov ženske in njihovo oploditev v tekočinskem sredstvu. Oplojeno jajčece potem prenesejo v maternico pacientke, kjer nato poteka nosečnost.