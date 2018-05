Bodo končno ujeli razvpitega serijskega morilca Zodiaca?

Zloglasni serijski morilec z vzdevkom Zodiac Killer oziroma Zodiac, ki je v poznih šestdesetih letih ustrahoval severno Kalifornijo, bo morda končno dobil ime in obraz. Preiskovalci so v upanju, da bodo po skoraj 50 letih odkrili morilčevo identiteto, v zasebni laboratorij poslali dokaze, ki vsebujejo njegov DNK.

Preiskovalci si želijo, da bi v laboratoriju iz poslanih dokazov lahko pridobili genski profil enega izmed kalifornijskih najbolj izmuzljivih kriminalcev, nato pa bi ga izsledili z enakim postopkom, ki so ga pred kratkim uporabili pri uspešnem lovu na serijskega morilca, poznanega pod imenom Golden State Killer oziroma Morilec zlate države.

Detektiv Terry Poyser iz vallejskega policijskega oddelka, ki se z Zodiacovim primerom ukvarja že štiri leta, je za Sacramento Bee povedal, da so v zasebni laboratorij poslali dve kuverti z Zodiacovimi pismi na obdelavo z napredno DNK-analizo, ki prej ni bila na razpolago. Detektiv je optimističen, da bodo v laboratoriju pridobili morilčev DNK z znamk in kuvert, ki jih je ta morda polizal. Rezultate analize pričakujejo v prihodnjih tednih.

Kuverte so v laboratorij poslali že pred nekaj meseci, preden so s pomočjo genskih informacij daljnega sorodnika prijeli Morilca zlate države Josepha DeAngela, ki je osumljen, da je v Kaliforniji med letoma 1976 in 1986 ubil najmanj 12 ljudi in posilil 50 žensk.

Brez DNK nimamo ničesar

DeAngela so prijeli po tem, ko so preiskovalci naložili DNK z enega izmed prizorišč zločina na genealoško stran GEDmatch in našli delno ujemanje z morilčevim daljnim sorodnikom. Po tem so podrobno raziskali družinsko drevo omenjenega človeka in naleteli na DeAngela, ki je ustrezal starosti in profilu zločinca.

Detektiv Poyser si želi, da bi na enak način lahko pridobili tudi Zodiacov profil. "Če dobimo dober profil, potem mu lahko začnemo slediti. Na koncu je res vse v DNK. Brez njega nimamo nič. Primer je star 50 let," pravi Poyser.

Kdo je zloglasni Zodiac?

Lov na tega razvpitega in skrivnostnega morilca traja že več kot pol stoletja in na trenutke se je že zdelo, da ga ne bodo nikoli ujeli, če se ne bo javil sam.

Zodiac je po Severni Kaliforniji moril od decembra leta 1968, zadnjo uradno žrtev pa je ubil oktobra 1969. Kljub prizadevanjem preiskovalcev in bližnjemu srečanju s policijo ga nikoli niso ujeli in danes ostaja eden izmed najbolj poznanih serijskih morilcev, čigar identiteta ostaja skrivnost. Zagotovo je napadel sedem žrtev, od teh jih je pet umrlo, dve pa sta preživeli.

Naziva enega izmed najbolj zloglasnih morilcev pa si ni pridobil le zaradi hladnokrvnih zločinov, temveč tudi zaradi zasmehovalnih in zbadljivih pisem, ki jih je pošiljal kalifornijskim medijem in policiji. V njih prevzel odgovornost za 37 umorov, podpisal pa se je s krogom, skozi katerega gresta ena horizontalna in ena vertikalna črta. Morilec si je vzdevek Zodiac v pismih nadel sam, vendar pa se je kmalu izkazalo, da je simbol, ki si ga je morilec izbral, skoraj identičnem tistemu, ki ga uporablja znamka ur Zodiac, ki je bila ustanovljena leta 1882.

Poleg pisem je Zodiac pošiljal tudi kriptograme oz. šifre. Od štirih "ugank" pa je bila do danes rešena le ena izmed njih. V svojih pismih je morilec govoril o tem, da bodo njegove žrtve v posmrtnem življenju postale njegovi sužnji, ter grozil, da bo ubil še več ljudi, če pisem ne bodo objavili na naslovnici časopisov.

Bližnje srečanje s policijo ali "Kako je morilec ušel"

Betty Lou Jensen in David Faraday sta bila prvi Zodiacovi žrtvi, umoril ju je 20. decembra 1968. Dijaka sta bila na zmenku na parkirišču, ko je morilec napadel. Najprej je sodil Betty Lou, ki jo je ustrelil v glavo, za Davida, ki je poskušal zbežati, pa so bili usodni streli v hrbet.

Zodiac je po tem za nekaj časa poniknil, znova pa je moril 4. julija 1969, ko je v avtomobilu na parkirišču ustrelil 22-letno Darlene Ferrin in 19-letnega Michaela Mageaua. Par je sprva ustrelil petkrat in odšel, ko pa je slišal Michaela kričati, je vsakega ustrelil še enkrat. Michael je kljub temu napad preživel. Približno 45 minut po napadu je Zodiac poklical policijo in prevzel odgovornost za zločin. To je najbolj slavna policijska slika morilca. Foto: Criminal minds

Tretjič je napadel 27. septembra 1969, ko je na odročnem območju pri jezeru Berryessa med piknikom napadel Bryana Hartnella in Cecelio Shepard. Oba najstnika je zvezal in ju večkrat zabodel, Cecelia je pozneje umrla v bolnišnici, Bryan pa je napad preživel.

Zodiacov četrti umor pa je tisti, ki policistom še zdaj ne pusti spati, saj bi, če se ne bi zgodil nesporazum, morilca lahko ujeli. Enajstega oktobra 1969 se je Zodiac v San Franciscu usedel v taksi, ki ga je vozil Paul Stine. Od 29-letnega taksista je zahteval, naj ga odpelje do križišča Washingtonove in ulice Maple, Stine pa je iz neznanih razlogov ustavil malo stran. Tam ga je Zodiac ustrelil v glavo. Morilec je vzel Stinove ključe in denarnico in kos žrtvine okrvavljene srajce, ki ga je odtrgal z oblačila.

Priče, ki so dogodek videle, so policiji morilca opisale kot belega moškega, starega med 25 in 30 let, visokega okoli 180 cm, čokate postave in rdečkastih las, nosil pa je dioptrijska očala z debelimi okvirji. Na žalost pa je policijski dispečer naredil usodno napako in osumljenca opisal kot temnopoltega moškega. Rezultat tega je bil katastrofalen. Ko sta policista Donald Fouke in Eric Zelms čez nekaj minut opazila belega moškega, ki je hodil po ulici v bližini, ga nista ustavila in izprašala. No, tako vsaj trdita. Po tem, ko so predvajali pravi opis zločinca, sta policista ugotovila, da sta se morda z njim srečala, vendar pa sta vedno trdila, da se z njim nista pogovarjala.

Temu nasprotuje pismo, ki ga je Zodiac dva dni pozneje poslal časniku San Francisco Chronicle. To je vsebovalo del Stinove okrvavljene srajce in zapis, v katerem je Zodiac trdil, da je s policistoma govoril: "Hodil sem po hribu do parka, ko se je zraven ustavil policijski avto. Eden izmed njiju me je poklical in vprašal, ali sem videl kaj sumljivega v zadnjih petih do desetih minutah. Rekel sem, da sem videl moškega, ki je stekel mimo in mahal s pištolo, in policista sta odšla v smeri, ki sem jima jo pokazal."

Morda je že mrtev

Največji osumljenec Arthur Leigh Allen je umrl leta 1995. Foto: Zodiac ciphers

Detektiv Poyser ne verjame, da je Zodiac še med živimi. Arthur Leigh Allen, nekdanji osnovnošolski učitelj, ki je bil obsojen spolnega nadlegovanja otrok, je dolgo časa veljal za največjega osumljenca. Allen, prebivalec mesta Vallejo, je po poročanju medijev umrl že leta 1992, star 58 let."Verjetno je več kot 30 posrednih dokazov, ki nas usmerjajo k njemu ... Bil je izjemno inteligenten, ampak sprevržen moški." Če pa Allen ni devianten morilec, ki ga policija išče že desetletja, je Poyser vseeno prepričan, da bodo morilca našli. "Agencije, ki so vključene v to - Napa, Vallejo in San Francisco - že dolgo sodelujejo med seboj in vsi smo zavezani k temu, da ta primer končno razrešimo."