Bo Johnson privolil v nov referendum o neodvisnosti Škotske?

Škotska premierka Nicola Sturgeon je danes pozvala britansko vlado, naj pristane na pogajanja in odobri organizacijo novega referenduma o neodvisnosti Škotske. Demokracija mora in bo zmagala, je v Edinburghu zatrdila Sturgeonova. Ob tem je ponovila, da Škotska noče vlade premierja Borisa Johnsona, ki bi jo popeljala iz EU.

"Danes pozivamo britansko vlado k pogajanjem in odobritvi prenosa pooblastil, ki bi omogočil škotskemu parlamentu organizacijo referenduma o neodvisnosti," je dejala škotska premierka Nicola Sturgeon, ki je tudi na čelu Škotske nacionalne stranke (SNP). Na uradni spletni strani škotske vlade so ob tem tudi objavili poseben dokument, v katerem so na 39 straneh začrtane glavne smernice novega škotskega osamosvojitvenega projekta.

Organizacijo novega referenduma mora odobriti britanska vlada

"Kot razgrinja ta dokument, ima škotska vlada jasen demokratičen mandat, da ljudem ponudi možnost glede prihodnosti na referendumu o neodvisnosti, britanska vlada pa ima demokratično dolžnost, da to prizna," je povedala Sturgeonova. O tem, ali referendum dejansko lahko poteka, odloča britanska vlada v Londonu.

O tem, ali bodo na Škotskem lahko pripravili nov referendum o neodvisnosti, odloča britanska vlada pod vodstvom premierja Borisa Johnsona. Foto: Reuters

Britanski premier Boris Johnson je pozive škotske premierke, ki želi nov referendum izvesti v drugi polovici leta 2020, do zdaj že večkrat zavrnil. SNP, ki želi, da Škotska ostane v EU, je na predčasnih parlamentarnih volitvah pred tednom dni uspelo osvojiti 48 od 59 mandatov, ki so na voljo na Škotskem. To je kar 13 več, kot jih je imela stranka v prejšnjem sklicu.

Prvi referendum o neodvisnosti ni bil uspešen

S tem so Škoti večinsko obrnili hrbet konservativcem in Johnsonu, ki namerava državo popeljati iz Evropske unije do konca januarja, saj so prejeli le šest mandatov, pred tem so jih imeli 13. Medtem ko je na referendumu o brexitu leta 2016 52 odstotkov Britancev glasovalo za izstop iz EU, jih je na Škotskem 62 odstotkov glasovalo za obstanek v povezavi.

Na referendumu leta 2014 so sicer Škoti zavrnili odcepitev od Združenega kraljestva s 55 odstotki, a Sturgeonova trdi, da so se okoliščine z referendumom o brexitu bistveno spremenile. Dodatno je njene namere potrdil izid na predčasnih volitvah.