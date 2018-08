Blizu slovenske meje dva primera okužbe z virusom Zahodnega Nila

Z virusom, ki ga prenašajo komarji, sta se okužila 34-letni moški in 15-letnica iz Vidma. Prvi nedavno ni bil na potovanju ali letovanju, medtem ko je bila najstnica na letovanju v Jesolu pri Benetkah. Oba sta zaradi vztrajnih simptomov gripe poiskala pomoč v bolnišnici. Njuno zdravstveno stanje ni znano. Videmska občinska uprava je napovedala, da bo poskrbela za dezinfekcijo, še piše Primorski dnevnik.

V Italiji so sicer v zadnjem času zabeležili več okužb z virusom Zahodnega Nila, poročali so tudi o najmanj treh smrtnih žrtvah.

V Evropi so letos okužbe z virusom Zahodnega Nila zabeležili še v Grčiji, Srbiji, na Madžarskem in v Romuniji. V Grčiji in Srbiji je virus zahteval tudi smrtne žrtve.

Virus Zahodnega Nila se pojavlja v območjih tropskega in zmernega podnebja, primere te bolezni pa smo v preteklosti zabeležili tudi v Sloveniji. Gre za sezonsko bolezen, saj se pojavlja v mesecih, ko so aktivni komarji, največ od julija do septembra.

Večina okuženih bolezen preboli brez simptomov, okoli 20 odstotkov pa jih razvije gripi podobno vročinsko bolezen z glavobolom in slabim počutjem, kar je glavni simptom virusa Zahodnega Nila. Tudi to običajno v nekaj dneh mine. Možnosti zapletov in smrti so večje pri starejših bolnikih in bolnikih z okrnjeno imunostjo.