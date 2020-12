Bidnov tesni sodelavec okužen z novim koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodelavec novoizvoljenega ameriškega predsednika Joeja Bidna, kongresnik Cedric Richmond, je bil na testiranju na novi koronavirus pozitiven, so v četrtek sporočili iz Bidnove ekipe. Biden, ki je imel z Richmondom, prihodnjim svetovalcem Bele hiše, nedavno pogovore na prostem, je bil na četrtkovem testiranju negativen, so dodali.

Cedric Richmond in Joe Biden sta se ta teden srečala v Georgii ob robu Bidnovega zborovanja pred senatnimi volitvami v omenjeni ameriški zvezni državi. "Richmond in novoizvoljeni predsednik sta se pogovarjala na prostem, oba sta nosila zaščitne maske, pogovor pa je trajal manj kot 15 minut, kar je glede na smernice centra za preprečevanje in nadzor bolezni časovni okvir za tesen stik," je sporočila tiskovna predstavnica Bidnove ekipe Kate Bedingfield.

Biden je bil na zadnjem testiranju negativen

47-letni Richmond je prve simptome koronavirusne bolezni 19 opazil v sredo. Hitri test je pokazal, da je okužen z novim koronavirusom, pozitivni so bili tudi nadaljnji testi. Richmond je zato v 14-dnevni karanteni, je pojasnila Bedingfieldova. 78-letni Biden je bil na testiranju v četrtek negativen, piše STA.

Jeseni sta se z novim koronavirusom okužila tudi odhajajoči ameriški predsednik Donald Trump in njegova soproga Melania Trump. Zadnji v vrsti visokih svetovnih politikov, pri katerem so potrdili okužbo, je francoski predsednik Emmanuel Macron.