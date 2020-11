Biden tudi po vnovičnem štetju glasovnic zmagal v Georgii

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ameriški zvezni državi Georgia so tudi po vnovičnem štetju glasovnic potrdili zmago novoizvoljenega ameriškega predsednika Joeja Bidna. Demokratu je uspelo zbrati 12.294 glasov več kot republikanskemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, je v četrtek sporočil pristojni sekretar Brad Raffensperger.

Georgia bo zmago Bidna uradno predvidoma potrdila danes. Pred ponovitvijo štetja je bil Biden sicer v prednosti za okoli 14.000 glasov, po ročnem štetju pa se je prednost rahlo zmanjšala, navaja STA.

Našli 5000 dodatnih glasovnic, ki so jih pozabili upoštevati

Med drugim so v dveh okrajih, ki sta pretežno republikanska, našli okoli 5000 dodatnih glasovnic, ki so jih pozabili upoštevati pri prvem strojnem štetju. Kljub temu so lokalne oblasti zagotovile, da niso našli dokazov za volilno prevaro, piše STA.

Trump lahko sicer še vedno zahteva novo štetje glasov, saj je razlika med kandidatoma manjša od pol odstotka.

Na predsedniških volitvah v ZDA je zmagal Biden s prednostjo okrog šest milijonov glasov. Za zmago je moral osvojiti najmanj 270 elektorjev, dobil pa jih je 306. Trump bi moral za zmago med drugim po sodni poti doseči spremembo izida v najmanj v treh državah.

Trump poskuša vplivati na izid volitev z izbiro elektorjev

Predsednik Trump in njegovi zavezniki so po ZDA vložili več kot 20 tožb proti izidom volitev. Trdijo, da je šlo za veliko organizirano prevaro, za kar doslej niso predstavili dokazov, tožbe pa niso uspešne. Trump poskuša zdaj neposredno vplivati na zvezne države, da zavrnejo izide in potrdijo njegove elektorje, navaja STA.

V zveznih državah sicer velja zakon, da se potrdijo tisti elektorji, ki pripadajo zmagovalcu volitev. Vendar pa je Trump danes v Belo hišo povabil republikanska voditelja državnega kongresa Michigana, da jima naroči, naj poskrbita, da bodo potrjeni njegovi elektorji.

V četrtek so Trumpovi odvetniki sicer odstopili od tožbe proti potrditvi izidov v okrožju Wayne v Michiganu, ki zajema večinsko temnopolto mesto Detroit. Dva republikanska člana volilne komisije okrožja sta najprej zavrnila potrditev izidov v korist demokrata Bidna, nato sta si premislila in jih potrdila, ko ju je poklical Trump, pa sta si spet premislila. Izidi okrožja Wayne so bili sicer medtem potrjeni in poslani na državno volilno komisijo, piše STA.

Biden je imel v četrtek novinarsko konferenco v Wilmingtonu, kjer so ga spraševali o Trumpovem ravnanju in molku večine republikancev. Vprašali so ga, zakaj ne vloži tožbe, da se Trumpovo vlado prisili v začetek tranzicije.

Biden je odgovoril, da tožba ne bi pospešila tranzicije, republikance pa da pusti pri miru, ker ima dolgoletne izkušnje z obstrukcijami druge strani. Po komentarju, da je pandemija koronavirusa v ZDA ponorela, Trump pa ne dela drugega kot igra golf in tvita ter spodkopava volitve, pa je Biden dejal: "Mislim, da je to popolnoma neodgovorno. Svet je priča neverjetni neodgovornosti, neverjetno škodljivim sporočilom o delovanju naše demokracije," je po poročanju STA še dejal Biden.