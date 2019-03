Biden se brani pred obtožbami o nadlegovanju žensk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji ameriški podpredsednik Joe Biden in potencialni kandidat demokratov za predsedniške volitve leta 2020 se mora braniti pred obtožbami o nadlegovanju žensk. Neprimerno naj bi se vedel do strankarske kolegice Lucy Flores, kar Biden zanika.

Lucy Flores je v medijih opisala dogodek iz leta 2014, ko je kandidirala za namestnico guvernerja v ameriški zvezni državi Nevada. Takrat naj bi se ji Joe Biden približal od zadaj, poduhal njene lase ter ji na zadnji del glave dal "velik, počasen poljub".

Kot je poudarila, ne trdi, da je Biden kršil kakršne koli zakone, a se ji je zdelo pomembno spregovoriti o tem, kako je na drugem koncu "enostavno neprimernega in vznemirjajočega" obnašanja "enega najbolj vplivnih moških na svetu".

Časnik New York Post je v soboto objavil galerijo fotografij Bidenovih podobnih potez, ko je objemal in poljubljal ženske na javnih dogodkih.

"Niti enkrat - nikoli - nisem ocenil, da sem ravnal neprimerno"

Biden zanika, da bi imel kadar koli v odnosih z ženskami neprimerne namere. "V številnih letih kampanij in javnega življenja sem podelil nešteto stiskov rok, objemov, izrazov naklonjenosti, podpore in tolažbe. In niti enkrat - nikoli - nisem ocenil, da sem ravnal neprimerno," je dejal v izjavi, ki jo je na Twitterju objavil njegov predstavnik za stike z javnostmi.

"Morda se teh trenutkov ne spomnim na enak način in morda sem presenečen nad tem, kar slišim," je dejal. A je dodal, da je pripravljen prisluhniti tudi tistim, ki mu očitajo neprimerno ravnanje: "Če je navedeno, da sem tako ravnal, bom spoštljivo prisluhnil. A to ni bil nikoli moj namen."

Floresova je odgovorila, da jo veseli, da je pripravljen prisluhniti. Hkrati pa je dodala, da bi moral biti zaradi svojega obnašanja avtomatično izključen iz kroga kandidatov demokratov za predsedniške volitve.