Bežali pred obalno stražo in v morje metali kokain #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obalna straža je sporočila, da je šlo za eno od šestih operacij v mednarodnih vodah Tihega oceana na odprtem morju ob obali Mehike in Latinske Amerike, ki so jih izvedli med koncem junija in sredino julija.

V vseh operacijah so skupno zasegli 13 ton kokaina na motornih čolnih tihotapcev mamil ali na gladini oceana.

Pri tem niso sporočili, koliko oseb so prijeli. Navedli so le, da so letos v vzhodnem Pacifiku prijeli več kot 400 tihotapcev mamil.