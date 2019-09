Beograd: Hrvaška noče sprejeti diplomatske note

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbsko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je Hrvaška zavrnila sprejem diplomatske note, ki jo je srbska veleposlanica v Zagrebu Mira Nikolić želela izročiti, potem ko so hrvaške oblasti v soboto preprečile prihod srbskih vojakov na žalno slovesnost na Hrvaškem.

S tem se je srbsko zunanje ministrstvo danes odzvalo na ponedeljkovo sporočilo hrvaškega zunanjega ministrstva, da naj bi srbska veleposlanica v Zagrebu Mira Nikolić zavrnila sprejem diplomatske note.

V Beogradu trdijo, da je hrvaška policija v soboto na mejnem prehodi Bajakovo ob meji s Srbijo ustavila kombi, v katerem je bila skupina srbskih vojakov, ki so bili namenjeni na žalno slovesnost v samostan srbske pravoslavne cerkve v Jasenovcu. Vojakom so prepovedali vstop na Hrvaško s pojasnilom, da obiska niso uradno napovedali v skladu z mednarodnimi predpisi. V kombiju so našli tudi uniforme srbske vojske.

Zagreb meni, da je šlo za novo provokacijo Srbov

Hrvaško zunanje ministrstvo je v ponedeljek sporočilo, da so na pogovore povabili Nikolićevo, da bi izrazili protest zaradi poskusa nenapovedanega vstopa pripadnikov srbske vojske na Hrvaško. Uradni Zagreb ocenjuje, da je šlo za novo provokacijo Srbije. Ob tem Nikolićeva ni hotela sprejeti hrvaške diplomatske note.

S sedeža srbske diplomacije so danes sporočili, da je srbsko zunanje ministrstvo zahtevalo srečanje srbske veleposlanice s hrvaško diplomacijo v Zagrebu z namenom, da veleposlanica izroči srbsko protestno noto.

"Predstavniki hrvaškega ministrstva niso želeli sprejeti srbske note in so izrazili namero, da bi izročili svojo, ki jo srbska veleposlanica ni želela sprejeti", piše v današnjem sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletni strani srbskega zunanjega ministrstva.

Beograd: Hrvaška odločitev v nasprotju s temeljnimi načeli sodobne Evrope

V Beogradu menijo, da sobotna prepoved vstopa srbskim vojakom na Hrvaško s pojasnilom hrvaške policije, da gosti iz Srbije niso imeli ustrezne dokumentacije, "milo rečeno, ni bila utemeljena". Dodali so, da so pristojnim hrvaškim organom prijavili obisk delegacije srbskega obrambnega ministrstva in srbske vojske.

V Beogradu so prepričani, da je hrvaška odločitev v nasprotju s temeljnimi načeli sodobne Evrope, ki predvidevajo prost pretok ljudi, pravico do ohranitve verske in nacionalne dediščine ter tudi izražanje časti nedolžnim žrtvam nekega naroda.

Zavrnili so navedbe hrvaške diplomacije o neprimernih postopkih in odzivih srbskega političnega vrha. Poudarili so, da si "prizadevajo za krepitev stabilnosti v regiji in dobrososedske odnose, ki jih je mogoče doseči v konkretnih pogovorih, ne v medijih".

V hrvaških medijih so po sobotnem dogodku predvajali ostre odzive srbskega državnega vrha, ki je Hrvaško znova primerjal z ustaško NDH iz časov druge svetovne vojne. Ob tem je vodilno vlogo imel srbski obrambni minister Aleksandar Vulin, ki so ga na Hrvaškem že lani zaradi podobnih izjav označili za nezaželeno osebo na Hrvaškem.