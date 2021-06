Belgijsko sodišče: podjetje AstraZeneca mora EU do konca septembra dobaviti še 50 milijonov odmerkov

Obe strani sta sicer razglasili zmago na sodišču.

Evropska komisija in članice EU so švedsko-britansko podjetje tožile zaradi zamud pri dobavi cepiva.

Evropska komisija je danes pozdravila odločitev sodišča. Kot so navedli v Bruslju, je sodišče AstraZeneci naložilo, da do 27. septembra dobavi 50 milijonov odmerkov cepiva v skladu z zavezujočim načrtom. Ta predvideva dobavo 15 milijonov odmerkov do 26. julija, 20 milijonov do 23. avgusta in 15 milijonov odmerkov do 27. septembra.

V primeru neupoštevanja teh rokov bo morala AstraZeneca plačati kazen v višini deset evrov za vsak nedobavljeni odmerek cepiva.

Vsi drugi ukrepi so bili zavrnjeni

Po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen odločitev sodišča potrjuje stališče komisije, da AstraZeneca ni izpolnila zavez, ki jih je prevzela v pogodbi. "Dobro je videti, da to potrjuje neodvisni sodnik," je dejala.

Tudi pri AstraZeneci so odločitev sodišča danes pozdravili. Kot so izpostavili, je sodišče odredilo dobavo 80,2 milijona odmerkov do konca septembra. AstraZeneca je EU že dobavila več kot 70 milijonov odmerkov in bo do konca junija znatno presegla omenjeno količino, so zapisali na spletni strani podjetja.

Vsi drugi ukrepi, ki jih je v tožbi zahtevala Evropska komisija, so bili zavrnjeni. Sodišče je tako ugotovilo, da Evropska komisija nima izključne oziroma prednostne pravice pred vsemi drugimi pogodbenimi partnerji, so poudarili.

Države članice EU in Evropska komisija so tožbo vložile na belgijskem sodišču, ker je unija pogodbo z britansko-švedsko družbo sklenila po belgijski zakonodaji.

EU je želela s tožbo prisiliti AstraZeneco, da do julija dobavi še 90 milijonov odmerkov cepiva proti covid-19. Očitala ji je, da ni izpolnila svojih pogodbenih obveznosti, ker je v prvi četrtini leta dobavila le četrtino obljubljenih odmerkov.