Avtomobil za las ušel vodni eksploziji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Bodrumu, v egejskem letovišču je kar naenkrat na cesti počila cev za vodo, kar je povzročilo pravo poplavo.

Najprej je cesto, ki so jo sicer popravljali, brez težav prevozil avtomobil, nato pa je kar naenkrat tam počila cev za vodo in prišlo je do poplave ceste, ki se ji se je drugi avto komajda izognil. Eksplozija vodne cevi je povzročila kar pet metrov globoko luknjo.