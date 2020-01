Avstrijski konservativci soglasno za koalicijo z Zelenimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) je danes soglasno potrdilo koalicijski dogovor z Zelenimi. Potrdili so tudi kandidate za položaje v vladi. "Obe stranki bi lahko uresničili glavne volilne obljube. To je dober program," je izjavil vodja ÖVP in prihodnji kancler Sebastian Kurz. "Veseli nas, da bomo lahko delali za našo lepo deželo," je dodal.