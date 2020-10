V domovih za starejše v Avstraliji se vsak teden zgodi 50 spolnih napadov, je pokazala tamkajšnja nacionalna preiskava. V deželi tam spodaj nekateri že dalj časa opozarjajo, da se v domovih za starostnike širijo različne oblike zlorab, nasilja in neprimernega ravnanja z uporabniki. Preiskovalci so zdaj razkrili, da se je od leta 2018 do leta 2019 v omenjenih domovih zgodilo okoli 2.520 spolnih napadov, za katerimi stojijo bodisi zaposleni bodisi stanovalci.

"To je nacionalna sramota. Kakorkoli so te številke moteče, pa so dokazi o tem, da avstralski vladni oddelek, ki prejema poročila, tega ne spremlja več, še slabši," je dejal avstralski vrhovni državni odvetnik Peter Rozen. Zaradi spolnih napadov in neprimernega vedenja je bilo po njegovih besedah prizadetih od 13 do 18 odstotkov starejših v domovih.

Storilci bodisi zaposleni bodisi stanovalci

Večina ljudi svoje starejše sorodnike, ki niso več zmožni skrbeti sami zase ali spadajo v ogrožene skupine, po njegovih besedah namesti v domove, ker menijo, da bodo tam varni. "Zato je popolnoma nesprejemljivo, da so ljudje, ki živijo v domovih, izpostavljeni bistveno višji stopnji tveganja spolnega napada kot ljudje, ki živijo v drugih skupnostih," je poudaril Rozen. Ko gre za fizično, psihično in spolno nasilje, so preiskovalci ocenili, da se v domovih za starejše na leto zgodi 32 tisoč tovrstnih napadov, storilci pa so bodisi negovalci bodisi stanovalci v domovih.

Avstralijo je leta 2016 pretresla novica, da je eden od negovalcev v enem od domov v mestu Adelajda poskušal zadušiti 89-letnega stanovalca, ki je trpel za demenco. Ravnanje negovalca je ujela skrita kamera, ki jo je v sobi namestila hči 89-letnika, ker je opazila, da ima njen oče na telesu več modric. Omenjeni negovalec je bil kasneje zaradi nasilnega napada obsojen.

Po seriji škandalov v domovih za starejše, ki jih finančno podpira avstralska vlada, je bila v Avstraliji leta 2018 ustanovljena posebna preiskovalna komisija. Ta je pregledala več kot deset tisoč vlog, ki so opisovale razmere v domovih, vključno z neprimerno obravnavo stanovalcev in težavami, ki so bile povezane z zaposlenimi. Večino prebivalcev v domovih predstavljajo starejši, vendar pa v nekaterih domovih živijo tudi mlajši uporabniki, na primer mladostniki nad 20. letom starosti.

Več kot 75 odstotkov smrtnih žrtev covid-19 predstavljajo stanovalci v domovih

Komisija je zaslišala zaposlene, stanovalce in sorodnike, ki so preiskovalcem zaupali svoje najbolj travmatične izkušnje. V vmesnem poročilu, ki so ga izdali oktobra lani, so preiskovalci ugotovili, da je sistem starejše pustil na cedilu. To so pripisali predvsem neustrezni regulaciji in težavam, ker so bili zaposleni izgoreli in preslabo plačani. Avstralska vlada je takrat obljubila, da bo naredila vse, da izboljša položaj stanovalcev v domovih, napovedali so tudi zmanjšano uporabo zdravil za obvladovanje.

Več kot 75 odstotkov smrtnih žrtev covid-19 v Avstraliji predstavljajo stanovalci v domovih za starejše. Foto: Reuters

Pandemija novega koronavirusa je razmere v domovih še poslabšala. Več kot 75 odstotkov od skupaj 905 smrtnih žrtev novega koronavirusa v Avstraliji namreč predstavljajo stanovalci iz omenjenih domov. Preiskovalci so v posebnem poročilu avgusta letos razmere v domovih opisali kot travmatične, prizadeti so bili tudi zaposleni, ki so žalovali za umrlimi stanovalci. Vlada je na poročilo odgovorila z obljubo, da bo izboljšala varnost v domovih in povečala njihovo financiranje. Končno poročilo bo komisija predvidoma izdala februarja prihodnje leto, poroča BBC.