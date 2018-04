Ameriška agencija hrvaško predsednico oklicala za skrajno desničarko

Grabar-Kitarović

Ameriška tiskovna agencija Associated Press (AP), kjer informacije pridobivajo največji svetovni mediji, kot so Washington Post in New York Times, je včeraj hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović v enem od prispevkov uvrstila med skrajne desničarje. Takšno obsodbo je povzročila izjava predsednice, ki se je zahvalila Argentini za sprejetje razvpitih pronacističnih vojnih zločincev po drugi svetovni vojni.