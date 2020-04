25 let od najhujšega domačega terorističnega napada v ZDA

Do napada je prišlo dve leti po napadu na newyorški Svetovni trgovinski center (WTC) in medijski analitiki so pohiteli s pripisovanjem odgovornosti za napad muslimanskim teroristom z Bližnjega vzhoda, vendar pa je FBI po temeljiti preiskavi odkril, da sta bila odgovorna dva bela ameriška separatista McVeigh in Terry Nichols.

Smrtna kazen za McVeigha Umrlo je 168 ljudi, več kot 500 je bilo ranjenih. Foto: Reuters

McVeigha je porota leta 1997 obsodila na smrtno kazen, ki je bila izvršena leta 2001. Nichols je bil spoznan za krivega, vendar se porota ni poenotila okrog smrtne kazni in mu dosodila dosmrtni zapor. Glavna motivacija obeh je bilo sovraštvo do zvezne vlade v Washingtonu. Predvsem zaradi napada zveznih policistov na sekto Davidovcev v teksaškem Wacu, ki se je končala s številnimi smrtnimi žrtvami, piše STA.

Mnenje, da je šlo za teroristični napad muslimanskih skrajnežev, je utrdilo nekaj klicev na policijske številke oseb, ki so trdile, da so pripadniki te ali druge muslimanske skupine. Do napada v Oklahoma Cityju je bil najhujši domači teroristični napad uradno domnevno delo anarhistov, ki so leta 1920 nastavili bombo pri Wall Streetu in pobili 40 ljudi ter ranili več sto. Oblasti niso aretirale nikogar, ker so vsi osumljenci pravočasno pobrisali v Rusijo oziroma Sovjetsko zvezo.

Pravi najhujši teroristični napad pa se je zgodil prav tako v Oklahomi v mestu Tulsa, ko je bela rasistična drhal napadla temnopolti predel mesta leta 1921 in pobila 300 ljudi. Za takratne razmere v ZDA to ni bilo nič posebnega. Medij o tem niso niti kaj preveč poročali.

Foto: Reuters

Preživeli in svojci žrtev napada v Oklahoma Cityju so se vsako leto zbrali na spominski slovesnosti pri kraju, kjer je nekoč stala zgradba, danes pa je spominski park, letos pa jim to preprečuje pandemija koronavirusa. Nacionalni spomenik in muzej terorističnega napada v Oklahoma Cityju je namesto tega pripravil video posnetek, med katerim so brali imena vseh ubitih.

McVeigh si je za napad izbral 19. april, drugo obletnico zveznega napada na sekto Davidovcev, kjer je umrlo 86 ljudi, med njimi več kot 20 otrok in najstnikov. Največ ljudi je umrlo v požaru, ki so ga zanetili Davidovci. McVeigh je bombo izdelal s pomočjo Nicholsa, tovornjak pa je odpeljal pred zgradbo sam. Z napadom je želel sprožiti revolucijo proti zvezni vladi, ki naj bi preveč posegala v svoboščine ameriških državljanov, še dodaja STA.

Preberite še: