124 milijonom ljudi grozi lakota

Zaradi zaostrovanja oboroženih konfliktov in suše v več regijah sveta je število ljudi, ki jih pesti ali jim grozi lakota, konec lanskega leta naraslo na 124 milijonov, v danes objavljenem poročilu opozarjajo Združeni narodi in Evropska unija. To pomeni, da je bilo lani zaradi lakote ogroženih 15 odstotkov več ljudi na svetu kot leta 2016.

Največje pomanjkanje hrane je bilo lani v državah, kjer potekajo oboroženi konflikti ali pa je zelo nizka varnost, kot so Jemen, sever Nigerije, DR Kongo, Južni Sudan in Somalija, kjer je skoraj 32 milijonov ljudi potrebovalo nujno pomoč v hrani, opozarjajo v skupnem letnem poročilu EU, Svetovni program za hrano ter Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO).

"Konflikti in s klimatskimi spremembami povezani šoki so po desetletjih stalnega zmanjševanja nedavno znova povečali lakoto," so poudarili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Slabe varnostne razmere spodkopale varnost hrane

Lakota ogroža ljudi v vseh regijah, saj so konflikti in slabe varnostne razmere spodkopale varnost hrane v Afriki, Bližnjem vzhodu in delih Južne Azije. K povečanju lakote so prispevali tudi vztrajanje suše na Afriškem rogu ter poplave v Aziji in Latinski Ameriki ter na Karibih.

Poudarili so, da bodo konflikti in ogrožena varnost tudi letos ostali glavni vir prehranske krize, ki bo prizadela Afganistan, Srednjeafriško republiko, DR Kongo, severovzhod Nigerije, Čad, Južni Sudan, Sirijo in Jemen ter Libijo, Mali in Niger.

Najhuje v Jemnu

Jemen bo ostal daleč najhuje prizadeta država zaradi pomanjkanja hrane, pričakujejo pa še poslabšanje razmer zaradi omejenega dostopa, uničenja gospodarstva in izbruha bolezni, poroča AFP.

Vpliv izredno suhega vremena na pridelek in živino pa bo verjetno prav tako ohranil vpliv na pomanjkanje hrane v številnih afriških državah, so še opozorili.