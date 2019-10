Srbski predsednik Vučić podprl Nobelovca Handkeja

Vučić je Handkeju danes po telefonu čestital za prejem Nobelove nagrade za literaturo 2019 in ga povabil na obisk v Srbijo, je pisanje Novosti povzela srbska tiskovna agencija Tanjug. Med razgovorom z literatom je Vučić Handkeju dejal, da si je nagrado zaslužil tako s svojim pisanjem in znanjem kot tudi z intelektualnim pogumom in moralnimi vrednotami, značilnimi za izredne posameznike, je še povzel Tanjug. Handke naj bi odvrnil, da bo z veseljem obiskal Srbijo in da se veseli srečanja s srbskim predsednikom.

Presenečen, da so ga izbrali

Foto: Reuters Švedska akademija je Handkeju prestižno nagrado namenila za njegovo "vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove izkušnje". Lavreat, ki živi na obrobju Pariza, je v četrtek v prvem odzivu na nagrado dejal, da je "po vseh prepirih" v zvezi z njegovim delom presenečen, da ga je švedska akademija izbrala. Za francosko tiskovno agencijo AFP je še dodal, da gre za "pogumno potezo". "To so dobri ljudje," je poudaril.

Je pa Nobelova nagrada, podeljena Handkeju, sprožila tudi ogorčenje, saj je pisatelj, dramatik, pesnik in esejist tako z deli kot tudi s svojimi dejanji že v preteklosti večkrat sprožal kontroverze. Zaradi svojih prosrbskih stališč med vojno v nekdanji Jugoslaviji in zagovarjanja nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića je ostal tudi brez kakšne od literarnih nagrad. Njegova stališča so v preteklosti naletela na neodobravanje in kritiko tudi v Sloveniji.

Med kritiki tudi Žižek

Med kritiki odločitve o podelitvi Nobelove nagrade Handkeju je tudi slovenski filozof Slavoj Žižek. V odzivu za britanski časnik The Guardian je spomnil, da je Handke to nagrado označil kot "napačno kanonizacijo literature", ter poudaril, da letošnja nagrada "dokazuje, da je imel prav". Združenje Matere Srebrenice pa je v petek sporočilo, da namerava na Odbor za literaturo Švedske akademije nasloviti pismo z zahtevo, naj se Handkeju nagrada odvzame. Obžalovanje nad odločitvijo akademije je med drugimi izrazil tudi ameriški PEN.