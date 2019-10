Matere Srebrenice zahtevajo odvzem Nobelove nagrade Handkeju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz združenja Matere Srebrenice so po pisanju srbske tiskovne agencije Tanjug danes sporočili, da jih je odločitev odbora za literaturo Švedske akademije, da nagrado prejme Handke, presenetila.

"V imenu združenja Matere Srebrenice bomo na odbor za literaturo Švedske akademije danes naslovili uradno pismo in zahtevali, da se Petru Handkeju nagrado odvzame. Človek, ki je branil balkanske krvnike, te nagrade ne more dobiti. Mislimo, da to ni naključje," je besede predsednice združenja Munire Subašić povzel spletni portal Klix.

Ameriški PEN izrazil globoko obžalovanje

Tudi ameriški PEN je izrazil globoko obžalovanje zaradi izbire Handkeja za dobitnika Nobelove nagrade za literaturo. Kot je zapisala predsednica ameriškega PEN Jennifer Egan, običajno ne komentirajo literarnih nagrad, ki jih podeljujejo druge institucije, tokrat pa so naredili izjemo.

Foto: Getty Images "Osupli smo ob izbiri pisatelja, ki je svoj glas uporabil za izpodbijanje zgodovinskih resnic in javno podporo povzročiteljem genocida, kakršna sta bila nekdanji srbski predsednik Slobodan Milošević in vodja bosanskih Srbov Radovan Karadžić," je zapisala.

"Zavračamo sklep, da si pisatelj, ki je vztrajno izražal dvom o dokumentiranih vojnih zločinih, zasluži nagrado za svojo 'jezikovno iznajdljivost'. V času naraščajočega nacionalizma, avtokratskih voditeljev in vsesplošnih dezinformacij po vsem svetu si literarna javnost zasluži kaj boljšega. Globoko obžalujemo sklep Nobelovega odbora za književnost," še piše v izjavi.

12 tisoč podpisov peticije za odvzem Nobelove nagrade

Na plačljivi spletni platformi change.org, ki je namenjena objavljanju in podpisovanju peticij ter različnih kampanj, pa je objavljena peticija za odvzem Nobelove nagrade Handkeju. Kot piše, je Handke branil Slobodana Miloševića. "Oseba, ki brani takšno pošast, si ne zasluži niti najmanjšega literarnega priznanja, kaj šele Nobelove nagrade. Pošljimo jasno in glasno sporočilo odboru za Nobelove nagrade, da ne odobravamo nagrajevanja apologeta množičnih morilcev," piše v peticiji. Peticija ima že skoraj 12 tisoč podpisov.

Handke, ki živi na obrobju Pariza, je v četrtek v prvem odzivu na nagrado dejal, da je "po vseh prepirih" v zvezi z njegovim delom presenečen, da ga je Švedska akademija izbrala. Za francosko tiskovno agencijo AFP je dodal, da gre za pogumno potezo. "To so dobri ljudje," je poudaril.