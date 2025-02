V tokratnem Spotkastu se je Eva Cimbola dotaknila teme, o kateri se do zdaj še ni pogovarjala z nobenim gostom. Studijsko fotografiranje in fotografiranje na splošno je vedno bolj v trendu. Pari in družine si želijo lepih spominov ob večjih praznikih, rojstnih dneh ali porokah, posamezniki pa se v studio tokratnega gosta največkrat zatečejo, ko potrebujejo profesionalne fotografije zaradi dela, ki ga opravljajo. Fotograf Matic Lipar zelo veliko sodeluje tudi s slovenskimi vplivnicami in je o sodelovanju povedal marsikaj.

Zanimivo je, da je Matic Lipar v Sloveniji kot fotograf precej zaželen, in to čeprav se profesionalno s fotografijo ne ukvarja prav dolgo. Pred tem je velik del svoje kariere usmerjal v grafično ustvarjanje in različne dizajne. Zatem je vedno bolj rastla ljubezen do fotografije. Še vedno pravi, da najraje dela različne portrete, za kar se je tudi šolal, pri tem pa mu kot model na pomoč priskoči žena.

"Ona je potem poskusni zajček za vse moje nore ideje. Ko jo želim recimo fotografirati v bazenu pod vodno gladino in podobno." Ob tem poudarja, da se nikoli ne pritožuje in da se na fotografiranju nikoli ne sporečeta. Študiral je v tujini, med drugim v Lizboni, in tudi sicer je kot otrok videl ogromno sveta, saj je bil njegov oče vojaški ataše.

Kot model za njegove nore ideje fotografu Maticu Liparju na pomoč pogosto priskoči žena. Foto: Jan Lukanović

Fotograf z jumbo plakata

Morda ste tudi vi na Gorenjskem opazili jumbo plakat z njegovo fotografijo in napisom Bolje da te fotka Lipar kot pa radar. Želel se je spomniti nečesa drugačnega in to mu je odlično uspelo. Na družbenih omrežjih namreč poteka akcija, v kateri vsak, ki se fotografira z omenjenim jumbo plakatom in mu pošlje fotografijo, v zameno dobi njegove promocijske nogavice. Seveda je akcija uspešna in ljudje vsakodnevno pošiljajo fotografije. Celo tako daleč gredo, da fotografije pošiljajo iz različnih oddaljenih krajev in grafično priredijo ozadje.

Glede na to, da je akcija uspešna, zagotovo ni zadnja. "Zagotovo bom še kdaj kaj naredil, ampak to pri meni pride spontano. Nimam v ozadju kakšne marketinške ekipe, da bi mi svetovala. Tudi moji profili na družbenih omrežjih so takšni, da se večkrat šalim na svoj račun, in tudi to je svojevrstna umetnost."

Vsakemu, ki se fotografira z njegovim jumbo plakatom, podari nogavice. Foto: Jan Lukanović

Delo s slovenskimi vplivnicami

Matic kot fotograf v zadnjem času veliko sodeluje s slovenskimi vplivnicami. Ko imajo predvideno kakšno akcijo, promocijo ali večjo kampanjo, jih fotografira skupaj z izdelki in jim pomaga pri pripravi videovsebine. Velikokrat takšna fotografiranja potekajo v udobju njihovega doma, zato Matic z veliko večino vplivnic tudi prijateljuje. Pa imajo kakšne posebne zahteve? Matic poudarja, da v resnici ne, se pa sčasoma navadiš na vsako posameznico. Nekatere potrebujejo ogromno fotografij, da izberejo prave, spet druge bistveno manj. "Kmalu jih tako dobro spoznam, da hitro ugotovim, katera svetloba jim ustreza, kater profil in podobno, potem pa gre vse veliko lažje."

Pri bodibilderjih je pomembna svetloba

Na začetku svoje poti je fotografiral bodibilderje, in sicer zato, ker se je s tem ukvarjal tudi sam, a nikoli ni imel dobre fotografije. Pri tem je, kot je povedal, zelo pomembna svetloba. In ta igra svetlobe ga je vedno zanimala in mu bila svojevrsten izziv. Se pa fotografiranje in fotografije skozi leta precej spreminjajo.

Človeško oko in čut za estetiko sta še vedno nenadomestljiva, pravi Matic Lipar. Foto: Jan Lukanović

V dobi digitalnih fotografij je seveda fotografij bistveno, bistveno več. Kot je pojasnil, zdaj fotografi lovijo tiste male trenutke. "Na porokah je zdaj narejenih res ogromno fotografij. Lovimo čustva, dotike, nasmehe, solze. In na koncu je lahko tudi osem tisoč fotografij, potem pa se seveda naredi temeljit izbor." Ker je tehnologija zelo napredovala, si pri takšnih stvareh, kot je izbor fotografij, tudi sam pomaga z umetno inteligenco. Še vedno pa poudarja, da sta človeško oko in čut za estetiko nenadomestljiva.

Bo umetna inteligenca vplivala na delo fotografov?

Ob koncu Spotkasta je Matic delil tudi nekaj nasvetov, kaj je pomembno za dobro fotografijo in kako lahko skrijemo kakšen odvečni kilogram. Povedal je tudi, kako on vidi delo fotografa v prihodnosti, glede na to, da danes že vsak fotografira z malo boljšim pametnim telefonom. Prisluhnite celotnemu pogovoru in slišali boste tudi, da gredo vsi trendi v smer naravnega videza. Izvedeli boste tudi, kako se stvari zapletejo, ko na fotografiranje pride popolnoma drugačna oseba, kot jo vidijo na družbenih omrežjih. Pa tudi, kako tesno je povezan s slovenskim milijonarjem Damianom Merlakom.