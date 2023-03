Konec bogatih daril: župnija ukinila birmanske botre #video

V cerkvi v Beltincih so nedavno prepovedali birmanske botre, kar pomeni, da bodo letošnji birmanci pred oltar stopili sami. Beltinški župnik Boris Kučko je pojasnil, da so to odločitev sprejeli skupaj s škofijo in starši ter da podobno razmišljajo vse pomurske župnije, a kot kaže, je to odločitev sprejel zgolj župnik.

Ena izmed boter in botrov, ki so bili prisotni pri letošnji birmi v beltinški župniji, je namreč zapisala, da o tem starši in botri niso mogli odločati. Da je žalostno, da se ukinja to tradicijo, so za Planet TV dejali tudi mimoidoči v Beltincih, se pa strinjajo, da so birmanska darila postala preveč razkošna.

Glavni razlog za ukinitev birmanskih botrov je sicer težava pri njihovi izbiri. Zakonik cerkvenega prava namreč določa, da so botri krščeni, imajo vse zakramente, so poročeni in živijo primerno veri. Ker številni tega ne izpolnjujejo, tako niso primerni za zaveznike birmancev.

Murskosoboški škof: Gre za nepotreben škandal proti cerkvi

Murskosoboški škof Peter Štumpf, ki naj bi bil pobudnik ukinitve botrov, o tej temi ni želel govoriti, saj meni, da gre za nepotreben škandal proti cerkvi, je pa za katoliški tednik Družina pojasnil, da botri, ki ne izpolnjujejo pogojev, ogrožajo svetost zakramenta birme.

Ker pa mladi bolj kot na sam zakrament gledajo na birmo kot na dogodek z botri, družino in darili, bi se lahko zgodilo to, da cerkev v prihodnje izgubi še več vernikov, menijo mimoidoči v Beltincih, medtem ko se s tem v murskosoboški škofiji ne obremenjujejo, temveč napovedujejo, da bodo prihodnje leto uvedli ukinitev birmanskih botrov po vsej murskosoboški škofiji, prav tako naj bi birmo prestavili že v peti razred.