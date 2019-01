Zunanje ministrstvo in mladinski svet tudi proti dezinformacijam

Minister za zunanje zadeve Miro Cerar se je danes srečal s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije (MSS). Kot je dejal po srečanju, bo ministrstvo z mladimi ohranilo dobro sodelovanje in ga še okrepilo, tako na ravni OZN in EU kot na drugih ravneh, "kjer je mogoče mlade vpeti v mednarodne aktivnosti Slovenije".

Kot je povedala predsednica MSS Anja Fortuna, so se z ministrom Mirom Cerarjem na današnjem srečanju pogovarjali o sodelovanju mladih z Zahodnega Balkana, o miru in varnosti, o Združenih narodih, Evropski uniji, o predsedovanju Slovenije Svetu EU. "Ključni dogovor je bil, da bomo sodelovali," je poudarila in se zahvalila ministru, da je prepoznal pomen aktivnosti mladih na mednarodni ravni in da so mladi "tisti, ki dobro besedo o Sloveniji ponesejo v svet".

S skupnimi aktivnostmi bodo opozarjali na problematiko dezinformacij, proti katerim se bori EU, "kajti lažne novice, t. i. fake news, in manipulacije z ljudmi so postale zelo nevarne", je poudaril Cerar in izrazil prepričanje, da je nenazadnje celotna problematika v zvezi z brexitom nastala prav na podlagi lažnih novic. "Vesel sem, da so mladi pripravljeni sodelovati, da se o tem izobražujejo in svoje vrstnike pozivajo, da ne nasedejo lažnim novicam," je dodal.

Od leta 2014 naprej MSS vsako leto izbere mladinskega delegata ZN, ki se udeleži generalne skupščine Organizacije Združenih narodov (OZN), ki vsako leto v septembru poteka v New Yorku. Razpis za izbor mladinskega delegata pri OZN je odprt do 3. februarja. Po zagotovitvah predsednice MSS bodo tudi pri tem še naprej sodelovali z ministrstvom, velik poudarek pa bodo letos dali tudi volitvam v Evropski parlament in mlade spodbujali k aktivnemu državljanstvu.

Predstavnike MSS bo v sredo sprejel še predsednik DZ Dejan Židan.