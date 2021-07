Znova več sonca in višje temperature

Pred nami je sončen dan. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem se bo ogrelo do 31 stopinj Celzija. Ob morju bo dopoldne pihala šibka burja.

V četrtek dopoldne bo sončno, popoldne in zvečer je predvsem v hribih severozahodne Slovenije možna kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 25 do 29. Na Primorskem bo termometer pokazal do 31 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso).

Konec tedna se bo vročina stopnjevala

V petek bo večinoma sončno, popoldne bodo zlasti v hribih posamezne nevihte. V soboto bo sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.