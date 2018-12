Znova se začenja sojenje Noviču. Kako se bo razpletlo v drugo? #video

Pred natanko štirimi leti so ljubljanski kriminalisti celo noč in cel naslednji dan intenzivno preiskovali okolico lokala Via Bona na Viču, kjer je ob prihodu na novoletno zabavo obležal mrtev Janko Jamnik. Takšne, na videz mafijske likvidacije z dvema streloma v glavo, pri nas namreč še nismo doživeli.

Le teden zatem so aretirali Milka Noviča, nekdanjega zaposlenega na Kemijskem inštitutu. Razlog za umor Jamnika naj bi bila zamera, ker ga je po 27ih letih dela odpustil.

"V času umora sem bil doma. Alibi je zelo trden. Potrdila mi ga je hči, ki je bila takrat doma, in pa njena kolegica, ki jo je prišla iskat," je dejal Novič za Planet TV.

Obsojen na 25 let, izpuščen po dobrih treh in pol

Na sodišču bosta potekala dva odmevna primera: ponovno sojenje Noviču in Michelu Stephanu. Foto: STA Tožilstvo je gradilo obtožnico zoper edinega osumljenca na najdbi GSR delcev, ki so jih našli tako na Novičevih rokah kot laseh.

"Gre za ostanke streljanja, ki so specifični za določene situacije, to se pravi, ko pride do streljanja," je dejala Blanka Žgajnar, okrožna državna tožilka.

Po letu in pol so Noviča obsodili na 25 let zapora. A Novič je zapor na Dobu zapustil po treh letih in pol, ko je Vrhovno sodišče razveljavilo kazen. Njegovi odvetniki so namreč že cel čas opozarjali, da bi morilec lahko bil Michel Stephan.

"Poznam tega gospoda navidez. Ker je bil zaposlen na Kemijskem inštitutu tako kot jaz," o Stephanu pravi Novič.

Slednji naj bi nekemu iranskemu beguncu ponudil 25 tisoč evrov za umor še enega od direktorjev Kemijskega inštituta, Janeza Plavca.

Je povezava med umorom Jamnika in Stephanom ali ne?

"Višje sodišče je takratne izsledke preiskave zaključilo, da primera nista povezana, čeprav je obramba ves čas zatrjevala, da sta. Kar nekaj očitnih indicov in okoliščin je, ki kažejo na to, da sta primera povezana," meni Monika Poje, odvetniška kandidatka.

Glavni razlog za razveljavitev sodbe naj bi bile sicer napake pri ocenjevanju glavnega dokaza, sledi streljanja na Novičevih rokah. A obramba je že napovedala, da se bo v ponovljenem sojenju osredotočila na potrditev njegovega alibija.