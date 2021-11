Znižajte si račun za elektriko – že zdaj!

Oglasno sporočilo

Svoj račun za elektriko znižajte že zdaj in tako poskrbite za prijazno zimo. Zlate točke, zbrane z nakupi na Petrolu, lahko odjemalci Petrol Elektrike že s 15. novembrom zamenjate za do 20 % popusta na ceno energenta in tako prihranite že v decembru.

Znižajte si račun za elektriko – z Zlatimi točkami

Zadnje čase smo priča izjemnim razmeram na trgih surovin in energentov kjer cene iz dneva v dan dosegajo rekordno visoke ravni. Še dobro, da pri Petrolu šteje vsak obisk in vsak evro, oba pa se seštevata v energijo za življenje – za vaše vozilo, za vas, pa tudi za vaš dom, pravijo v podjetju. Zlate točke, ki jih zbirate nakupi na Petrolu, lahko letos tako zopet izkoristite za popust na elektriko, saj v podjetju ostajajo zavezani k ponudbi kakovostne, zanesljive in ugodne oskrbe z električno energijo.

Z nakupi zbrane Zlate točke lahko tako že s 15. novembrom pri Petrol Elektriki zamenjajte za ugodnejšo mesečno položnico elektrike. Izbran popust bo za vas pričel veljati že s 1. decembrom.

Število Zlatih točk Popust na redno ceno Petrol Elektrike 2.500 Zlatih točk 20 % popusta 1.700 Zlatih točk 15 % popusta 1.000 Zlatih točk 10 % popusta 700 Zlatih točk 7 % popusta 500 Zlatih točk 5 % popusta

Ni dovolj Zlatih točk? Prejmite dvojne točke za gorivo ali pa točke zbirajte s prijatelji

In še ena dobra novica: da vam nakupi na Petrolu prinesejo še več ugodnosti, zbrane točke pa še nižji račun za elektriko, boste po novem ob točenju goriv Q Max prejeli kar dvojne Zlate točke.

Do konca januarja 2022 tako rezervoar svojega vozila okrepite z visokokakovostnimi gorivi iz družine Q Max in za vsak natočen evro prejmite 2 Zlati točki. Uživajte v boljši moči motorja in nižji porabi, nakupite vse potrebno za energije poln vsakdan ter pri tem z dvojnimi Zlatimi točkami še izdatno prihranite.

Če si še vedno želite več točk, pa ne spreglejte še možnosti, da Zlate točke zbirate skupaj z družino in prijatelji. Da, v Petrol klubu je mogoče tudi to! Povežite svoje Petrol klub kartice, da bodo ob združitvi vse povezane kartice Zlate točke in ugodnosti zbirale skupaj. Točke se bodo beležile na vse kartice hkrati, koristi pa jih lahko kdorkoli znotraj skupine združenih kartic.

