Znanstveni svet ARRS obsoja napade na raziskovalce

Utišanje razuma vodi do družbenega propada, kar je človeštvo v preteklosti že večkrat izkusilo, so navedli. Zato obsojajo te napade in opozarjajo, da "znanstveno podprta razprava ostaja najmočnejše orodje v spopadu s krizami, ki bodo verjetno tudi v prihodnosti ogrožale naš obstoj".

Utišanje razuma vodi do družbenega propada, kar je človeštvo v preteklosti že večkrat izkusilo, so navedli. Zato obsojajo te napade in opozarjajo, da "znanstveno podprta razprava ostaja najmočnejše orodje v spopadu s krizami, ki bodo verjetno tudi v prihodnosti ogrožale naš obstoj". Foto: STA

Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) obsoja vedno bolj grobe verbalne in tudi fizične napade na raziskovalce, ki so najbolj izpostavljeni v boju proti covid-19. Znanstveno podprta razprava ostaja najmočnejše orodje v spopadu s krizami, ki bodo verjetno tudi v prihodnosti ogrožale naš obstoj, so opozorili.

Prepričani so, da ti napadi poskušajo razvrednotiti pomen znanstvene in strokovne razlage vzrokov, poteka bolezni in iskanja rešitev.

"Znanost in stroka sta naša zaveznika in nam pomagata poiskati čim hitrejši izhod iz zdravstvene in vedno bolj tudi družbene krize, ki jo predstavlja pandemija," so pri znanstvenem svetu ARRS zapisali v današnji izjavi za javnost. Podpisali so jo predsednik Znanstvenega sveta ARRS Peter Križan ter člani Željko Knez, Ksenija Geršak, Janko Kos, Miha Škerlavaj in Aenka Zupančič Žerdin.

Obsojajo napade in pozivajo k spoštljivi razpravi

Utišanje razuma vodi do družbenega propada, kar je človeštvo v preteklosti že večkrat izkusilo, so navedli. Zato obsojajo te napade in opozarjajo, da "znanstveno podprta razprava ostaja najmočnejše orodje v spopadu s krizami, ki bodo verjetno tudi v prihodnosti ogrožale naš obstoj".

"Posameznike, družbo in naše institucije pozivamo k spoštljivi in vključujoči razpravi, ki naj temelji na znanstvenih spoznanjih in odprtem dialogu," so dodali.

Prišlo tudi do fizičnega napada

Fizičnega napada je bil konec lanskega leta deležen tudi Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo, ki se je zaradi tega odločil, da se v javnosti ne bo več pojavljal.