Znano, zakaj je zagorelo v okolici Tržiča

Po preiskavi kriminalistov in strokovnjakov iz Nacionalnega forenzičnega inštituta so okoliščine pokazale, da je zagorelo zaradi tehnične okvare na električni napeljavi v enem izmed gospodarskih poslopij.

V kraju Potarje v bližini Loma pod Storžičem v tržiški občini zagorelo v nedeljo ob 14.25. Gorela sta stanovanjski objekt in hlev s pripadajočimi objekti. V obsežni intervenciji, v kateri je sodelovalo 95 gasilcev z 20 vozili iz Gasilske zveze Tržič in Gasilsko reševalne službe Kranj, so požar pogasili. Med intervencijo so se trije gasilci lažje poškodovali, poroča STA.

Obe gospodarski poslopji sta v celoti pogoreli, ogenj pa je poškodoval tudi del stanovanjske hiše. V preiskavi je bil po besedah PU Kranj zasežen določen material, ki bo predmet nadaljnjih preverjanj. Po vseh znanih obvestilih bodo kriminalisti seznanili pristojno državno tožilstvo.