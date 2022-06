Znano je, koliko dražja bosta jutri bencin in dizel

Vlada je minuli teden sprejela uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki bo s torkom na bencinskih servisih zunaj avtocest za eno leto znova uvedla določanje cen 95-oktanskega bencina in dizla po posebni formuli in regulacijo marž, na avtocestah pa cene povsem liberalizirala. Vlada je začasno tudi odpravila nekatere okoljske dajatve, ki določajo končno ceno goriv.

Vlada je minuli teden sprejela uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki bo s torkom na bencinskih servisih zunaj avtocest za eno leto znova uvedla določanje cen 95-oktanskega bencina in dizla po posebni formuli in regulacijo marž, na avtocestah pa cene povsem liberalizirala. Vlada je začasno tudi odpravila nekatere okoljske dajatve, ki določajo končno ceno goriv. Foto: Gregor Pavšič

S torkom, ko se izteče trenutna ureditev določanja cen pogonskih goriv, bo zunaj avtocest in hitrih cest za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti 1,755 evra, za dizel pa 1,848 evra, je razvidno iz objave na spletnih straneh gospodarskega ministrstva. To je 19,5 oz. 18 centov na liter več kot trenutno. Nove cene bodo veljale do 4. julija.

Bolj kot dizelsko gorivo se bo s polnočjo podražil bencin. Za poln 50-litrski rezervoar bomo tako jutri odšteli 87,75 evra, kar je skoraj 10 evrov več kot do zdaj. Za 50 litrov dizelskega goriva bomo medtem plačali 92,4 evra, kar je 9 evrov več kot do zdaj.

Omejena tudi marža

Uredba poleg tega določa najvišjo dovoljeno višino marže. Do vključno 16. avgusta bo za dizelsko gorivo znašala 0,0591 evra in za 95-oktanski bencin 0,0607 evra za liter, nato pa bo za dizel 0,0983 evra in za 95-oktanski bencin 0,0994 evra za liter.

Medtem bodo trgovci na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah sami določali cene. Vlada je sicer začasno tudi odpravila nekatere okoljske dajatve, ki določajo končno ceno goriv.

Še danes sicer v državi velja, da so cene navzgor omejene tako ob avtocestah kot zunaj njih. Najvišja maloprodajna cena 95-oktanskega bencina je 1,560 evra za liter, dizla pa 1,668 evra za liter. Zaradi pričakovane podražitve so se mnogi v minulih dneh odpravili na bencinske servise, kjer pa so ponekod zaradi povečanega povpraševanja imeli težave z dostavo goriva na črpalke. Trgovci sicer zagotavljajo, da so zaloge zadostne.

Zaradi pričakovane podražitve pogonskih goriv je v nedeljo na marsikateri bencinski črpalki v Sloveniji zmanjkalo najbolj prodajanih pogonskih goriv. Ponekod je bilo mogoče točiti zgolj najdražje gorivo, 100-oktanski bencin. Foto: Gregor Pavšič

V Sloveniji gorivo še vedno cenejše kot v sosednjih državah

Kljub torkovi podražitvi so cene pri nas nižje od okoliških držav. V Avstriji je treba za liter 95-oktanskega bencina v povprečju plačati 2,088 evra in za dizel 2,071 evra, v Italiji bencin stane 2,148 evra in dizelsko gorivo 2,092 evra, na Madžarskem pa je cena 95-oktanskega bencina 2,09 evra in dizla 2,20 evra, izhaja s spletne strani AMZS. Na Madžarskem za voznike avtomobilov z madžarskimi registrskimi oznakami veljajo nižje regulirane cene, liter goriva za njih stane 480 forintov (1,20 evra).

Na Hrvaškem bodo cene s torkom podobne. Po uvedbi najvišjih dovoljenih cen za liter bencina zunaj avtocest bo treba tam odšteti 1,87 evra in za dizelsko gorivo 1,81 evra. Cene na bencinskih servisih ob avtocestah bodo medtem trgovci lahko določali sami, tako kot pri nas.