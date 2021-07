Znani so rezultati letošnje mature

Predstavniki ministrstva za izobraževanje in Državnega izpitnega centra so predstavili rezultate poklicne, splošne in mednarodne mature v letošnjem spomladanskem roku. Maturo je letos prvič opravljalo 16.100 dijakov. Uspešnost dijakov na splošni maturi je bila 96 odstotna, na poklicni maturi pa 92,57 odstotna. Izmed vseh dijakov, tako tistih iz Slovenije kot tujcev na mednarodni maturi, je bilo kar 62 zlatih maturantov.

Rezultate so predstavili direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, predsednica državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc in predsednik državne komisije za poklicno maturo Boris Dular.

"Rezultati na maturi so dobri, primerljivi s preteklimi leti. Narediti je treba premislek o tem, kaj smo se v korona časa naučili in o načinu podajanja znanja. O tem bo veliko v prihodnje povedala stroka," je dejala Kustečeva.

Letos kar 62 zlatih maturantov

Maturanti do rezultatov mature lahko dostopajo preko spletne strani Državnega izpitnega centra (RIC). Uspešnost dijakov na splošni maturi je bila 96 odstotna. Maturantov, ki so letos bili ocenjeni z od 30 do 34 točkami je 302, prihajajo iz 48 gimnazij. Najvišji možni splošni uspeh, 34 točk, je letos doseglo 15 kandidatov, sedem deklet in osem fantov.

Uspešnost dijakov na poklicni maturi je 92,57 odstotna. Maturitetno spričevalo s pohvalo prejme 552 kandiatov. Najvišji možni splošni uspeh, 23 oz. 20 točk, je letos doseglo 179 kandidatov - 116 deklet in 63 fantov. — MIZŠ (@MIZS_RS) July 12, 2021

Izmed vseh dijakov, tako tistih iz Slovenije kot tujcev na mednarodni maturi, je bilo kar 62 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45 točk. Izjemen uspeh, vseh 45 točk, je doseglo deset kandidatov.

Tudi letošnjo maturo zaznamovala epidemija

Letošnja matura je bila že druga po vrsti, ki jo je zaznamovala tudi epidemija covida-19. Kustečeva je ob koncu šolskega leta, ki ga je močno zaznamovalo tudi začasno zaprtje šol zaradi epidemije covida-19, napovedala, da bodo na rezultate nacionalnega preverjanja znanja in mature posebej pozorni, v pripravi so tudi že usmeritve in priporočila učiteljem ter ravnateljem za premagovanje zaostankov, ki bodo predstavljeni 24. avgusta.

Ministrica @DrKustec: Rezultati mature predstavljajo jasno popotnico vsem nam, da je treba storiti vse, da se izobraževanje v prihodnje izvaja v šoli. To je zelo odvisno od nas samih. Zato poziv tudi na tem mestu k razmisleku glede cepljenja. pic.twitter.com/QTNtjNV02q — MIZŠ (@MIZS_RS) July 12, 2021

Splošno maturo je na 82 šolah po Sloveniji opravljalo 6.134 kandidatov. Poklicne mature se je na 141 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 8.951 kandidatov. Mednarodno maturo je na treh gimnazijah opravljalo 64 dijakov iz Slovenije in 28 tujcev.