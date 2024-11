Znana sta letošnja dobitnika nagrad ICOM Slovenija 2024

V ponedeljek, 25. novembra 2024, so v Muzeju novejše zgodovine Celje podelili nagradi ICOM Slovenija za leto 2024. Tudi tokrat so podelili dve nagradi, in sicer Nagrado za mednarodno prepoznavne projekte in Nagrado za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme.

Nagrada ICOM Slovenija 2024 – "Za mednarodno mreženje slovenske muzejske misli in dela"

NAGRADA ZA MEDNARODNO PREPOZNAVNE PROJEKTE se podeljuje posameznikom, skupini ali organizacijam, ki z mednarodnim sodelovanjem, medinstitucionalnim povezovanjem, participativnostjo in vzajemnimi projekti na mednarodni ravni vzpostavljajo dialog in promovirajo razvoj in pomen muzejev kot institucij ter prinašajo nove ideje stroki in prispevajo k razvoju znanja.

Letošnji prejemnik Nagrade ICOM Slovenija za delo na mednarodnem področju je razstava Hallo? Wer da? Slowenische und deutsche Handygeschichte(n)/Halo! Kje si? Mobi zgodbe iz Slovenije in Nemčije, pri kateri sta sodelovala Tehniški muzej Slovenije (Muzej pošte in telekomunikacij) in Muzej komunikacij iz Frankfurta. Projekt so zasnovali in izvedli: dr. Estera Cerar, Joel Fischer in Ajda Kozjek.

Foto: arhiv naročnika

Muzej pošte in telekomunikacij, ki je del Tehniškega muzeja Slovenije, je v sodelovanju z Muzejem komunikacij iz Frankfurta pripravil občasno razstavo z naslovom Hallo? Wer da? Slowenische und deutsche Handygeschichte(n)/Hello? Where are you? Mobile phone story(s) from Slovenia and Germany.

Razstava je bila na ogled od 17. septembra 2023 do 17. marca 2024 v Muzeju komunikacij v Frankfurtu, v letu, ko je bila Slovenija častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma.

Razstava je prikazovala razvoj nemške in slovenske mobilne telefonije od začetkov do danes, primerjala razvoj mobilnih komunikacij v obeh državah, izpostavljala podobnosti in razlike, se spraševala o izzivih sodobnih tehnologij, prekomerni rabi pametnih telefonov in prihodnosti mobilnih komunikacij. Razstavljeno je bilo okoli sto predmetov s področja mobilne telefonije iz obeh muzejev. Obiskovalci so na razstavi lahko brali knjige, v katerih se pojavlja tematika mobilne telefonije, si ogledali kultne televizijske oglase slovenskega podjetja Mobitel in preizkusili, kako težki so bili prvi mobilni telefoni. Med drugim so razstavili prvi in edini slovenski mobilni telefon Iskra Wanderer. Poleg predmetov so obiskovalce ob časovnem traku ter zgodovinskem in tehnološkem razvoju spremljali tudi dialogi med slovenskimi in nemškimi uporabniki. Ravno skozi dialoge so obiskovalci na zelo oseben način spoznavali vpliv mobilne telefonije na posameznika in družbo. Predstavili so zgodbe ljudi, ki se skrivajo za muzejskimi predmeti. Ob razstavi, ki je bila postavljena v nemškem in angleškem jeziku, je izšel katalog s članki in zgodbami iz zgodovine mobilne telefonije v Sloveniji in Nemčiji v slovenskem in nemškem jeziku.

Foto: arhiv naročnika

V Tehniškem muzeju Slovenije se zavedajo pomena mednarodnega sodelovanja in mreženja s sorodnimi institucijami. S pripravo skupne razstave z Muzejem komunikacij iz Frankfurta, ki deluje pod okriljem Museumsstiftung Post und Telekommunikation, se je okrepila prepoznavnost Tehniškega muzeja Slovenije v tujini. Zato razstava predstavlja pomemben doprinos k prepoznavnosti slovenske tehniške dediščine v mednarodnem prostoru. V javnosti je bila zelo dobro sprejeta: ob odmevnem odprtju so se je udeležili ugledni gosti, nato pa si jo je ogledalo še več kot deset tisoč ljudi.

Foto: arhiv naročnika

NAGRADA ZA PROMOVIRANJE VSAKOLETNE IZBRANE ICOM-OVE TEME se podeljuje posameznikom, skupini ali organizacijam, ki s pripravo razstav, projektov, dogodkov in prireditev na temo Mednarodnega muzejskega dne vzpodbujajo kreativni razmislek o razpisani temi in s tem odražajo aktualno in angažirano stanje muzejskih institucij v svetu

Prejemnik Nagrade ICOM Slovenija za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme je razstava Stran pa ne bomo metal' – O pogubnih praksah in boljših navadah, ki je bila na ogled v Muzeju novejše zgodovine Celje. Razstavo sta zasnovala in izvedla: Urška Repar in Sebastjan Weber.

Muzej novejše zgodovine Celje je pripravil občasno razstavo z naslovom Stran pa ne bomo metal’ – O pogubnih praksah in boljših navadah, ki je bila na ogled od 11. maja 2023 do 8. februarja 2024.

Kulturno-antropološka razstava se je osredotočala na človeške prakse, navade, ravnanja in vrednotenja, ki so povezana s tem, kako ravnamo s svojimi stvarmi, ki vse prehitro pristanejo med smetmi, a tudi s tem, kakšne rešitve iščejo posamezniki in skupnosti, ki skušajo živeti trajnostnejše in kakovostnejše.

Razstava je preko raznovrstnega zgodovinskega in sodobnega gradiva dala vpogled v družbeno stvarnost zadnjih desetletij, a se je bolj kot preteklosti posvečala sedanjosti in načinu življenja, katerega produkt so neobvladljive količine odpadkov, ki onesnažujejo in degradirajo naravo in družbo ter pomembno prispevajo k podnebnim spremembam.

Razstava je predstavljala pretekle in sedanje pristope, kako ravnati s stvarmi – od ponovne uporabe, popravljanja in hranjenja na način, da jih uporabljamo dlje in zato porabimo manj. Zasnovana je bila trajnostno, pri čimer sta avtorja na produkcijsko premišljen način razstavila gradivo in spodbujala obiskovalca k prevpraševanju lastnih navad. Razstava je uspešno odprla več različnih tem, vezanih na trajnost in vsakodnevne pogubne navade posameznikov, pri čemer je sam razstavni prostor deloval odprto, agilno in aktivno. Tudi obrazstavni programi so bili zastavljeni tako, da so informacije podajali tako na razstavi kot na terenu v okviru inovativnih formatov različnih dogodkov.

Z izpostavljanjem problematike odpadkov in trajnostnega odnosa do predmetov je razstava spodbujala k iskanju rešitev, kot sta ponovna uporaba in krepitev skupnosti.

