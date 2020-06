Zmago Jelinčič preganja Franca Trčka, ker ga je obtožil kraje knjig

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmago Jelinčič pravi, da si niso izposodili nobenih knjig, ampak so jih kupili za izobraževanje svojih poslancev.

Foto: STA

Poslanec SNS Zmago Jelinčič nam je potrdil, da toži Trčka, ker ga je ta na seji enega od odborov v državnem zboru obtožil, da je državnemu zboru ukradel knjige. Domnevna žalitev je bila izrečena pred približno šestimi meseci.

Če bo državni zbor Trčku imuniteto priznal, se bo postopek tako zaključil, drugače bodo dejanje obravnavali naprej na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Z novinarskimi vprašanji smo se obrnili tudi na Franca Trčka, ki pa nam ni še odgovoril. Ko dobimo njegove odgovore, jih bomo objavili.

Od kod Trčku ideja, da je Jelinčič kradel?

Poslanci SNS so med letoma 2008 in 2011 naročili 113 knjig, ki jih po koncu mandata niso vrnili v knjižnico DZ. Jelinčič je vztrajal, da si niso izposodili nobenih knjig, ampak so jih kupili za izobraževanje svojih poslancev.

Ljubljansko okrajno sodišče je na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršilnem postopku junija 2012 Jelinčiču s transakcijskega računa zarubilo dobrih deset tisočakov, a je višje sodišče nato ugodilo njegovemu predlogu za razveljavitev sklepa o izvršbi.

Ker so bile knjige kupljene s sredstvi DZ, so jih v parlamentu želeli izterjati preko sodne izvršbe. Sodišče se je sicer strinjalo, da je šlo za sklenitev pogodbe o dolgoročni izposoji, vendar pa bi morala država izpolnitev pogodbe zahtevati od poslanske skupine SNS in ne od Jelinčiča.

Državno tožilstvo je nato po nekaj neuspelih poskusih prekinilo izterjavo 113 knjig.