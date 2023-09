Zlati boben se vrača v Portorož, potekal bo 9. in 10. oktobra

Oglasno sporočilo

Festivalsko dogajanje bo 9. oktobra zvečer odprla zabava ob glasbi Radia Capris v lokalu News Café Bernardin v Portorožu.

V torek, 10. oktobra, bodo na veliki oder stopili številni izjemni mednarodni govorci, ki bodo razkrili najnovejše trende in izzive v svetu oglaševanja, marketinga in komunikacij:

Dániel Kabai, vodja kreativne strategije pri Netflixu za države Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike, bo delil vpogled v to, kako se kreativnost in analiza podatkov prepletata pri ustvarjanju prilagojenih promocijskih vsebin za Netflixove naročnike.

Rob Chalmers, vodja izkušnje z znamkami pri Dentsu Creative za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko, se bo poglobil v tematiko izkušenj v času eksponentnih sprememb in pojasnil silnice, ki vplivajo na odnos med potrošniki in znamkami.

Ashwini Deshpande, soustanoviteljica in direktorica oblikovalskega studia Elephant Design iz Indije ter ena izmed 50 najvplivnejših žensk po izboru revije Impact Magazine, bo v svojem predavanju z naslovom Plurality of Design in India osvetlila raznolikost sodobnih dizajnov v Indiji in s primeri prikazala raznolikost znamk in oglaševanja v svoji državi.

Amy Rodgers, vodja oddelka za vsebine pri WARC Creative v Veliki Britaniji, bo predstavila ključno vlogo, ki jo kreativnost igra pri učinkovitem oglaševanju, medtem ko bosta Barbara Evans, izvršna partnerica skupine Mediaplus iz Nemčije, in Eva Bodecker Thunborg, izvršna direktorica družbe Mediaplus Nordic iz Švedske, razpravljali o trajnostnih vidikih oglaševanja.

Elav Horwitz, izvršna podpredsednica in globalna direktorica za aplikativne inovacije pri McCann Worldgroup, in Catalin Dobre, izvršni direktor in glavni kreativni direktor pri McCann Worldgroup Romania ter regionalni kreativni direktor pri McCannu v srednji in vzhodni Evropi, bosta raziskala dobre in slabe strani uporabe umetne inteligence v oglaševanju.

Daniela Iebba, direktorica komunikacij za globalno blagovno znamko Heineken, in Mihnea Gheorghiu, glavni kreativni direktor agencije Le Pub Global, bosta v pogovoru razkrila skrivnosti kreativnega pristopa blagovne znamke Heineken, ki je na Zlatem bobnu kar dvakrat prejela prestižni naziv Znamke leta.

Na festivalski oder bo stopila tudi Kinga Grzelewska, poslovna partnerica in kreativna direktorica pri MullenLowe Varšava, ki se bo osredotočila na vpliv oglaševanja na potrošnikovo vedenje in oblikovanje družbenih stališč. Dotaknila se bo tudi namena znamk in marketinške moči generacije Z.

Prisluhniti bo mogoče še Mastercardovi okrogli mizi z naslovom Can ESG drive a true competitive advantage?. Na njej bodo sodelovali Jerzy Hołub, direktor za trženje pri Mastercardu na Poljskem, Češkem in Slovaškem, Andrej Krajner, vodja komunikacij pri NLB, ter Dariusz Maciołek, poslovni direktor za področje trženja, komunikacij in družbene angažiranosti pri Banki BNP Paribas na Poljskem.





Program bosta zaokrožili slavnostna podelitev nagrad in zabava v Caffe Teatru v Piranu, kjer bo HitRadio Center poskrbel za nepozaben zaključek festivalskega dogajanja.

