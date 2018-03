Živite v bloku? Potem lahko vplivate na svoje mesečne stroške!

Oglasno sporočilo

IZBEREM.SI je prvi in edini sistem v Sloveniji, ki stanovalcem v blokih in poslovnim uporabnikom zagotavlja vpogled v realne cene na trgu za storitve vzdrževanja in obratovanja stavb. Obstoječa zakonodaja upravnikov stanovanjskih objektov, ki jih je v Sloveniji več kot 600, ne zavezuje, da bi delovali v korist etažnih lastnikov. Kot opozarja Jure Lisica, ustanovitelj IZBEREM.SI, večina upravnikov s pomočjo favoriziranih izvajalcev namreč še dodatno služi z dogovorjenimi provizijami, ki se gibljejo med 2 in 25 odstotki.

Ste prepričani, da vam upravnik zaračunava pravične cene?

V kolikor se vam zdi, da vsak mesec preplačujete upravniške stroške, je čas da od svojega upravnika zahtevate priključitev IZBEREM.SI, prvemu sistemu za javno zbiranje ponudb. Dokler od upravnika stavbe ne boste zahtevali javnega zbiranja ponudb, namreč ne boste imeli vpogleda v resničnost cen, ki vam jih zaračunava. Seveda se lahko zgodi, da bo imel vaš upravnik zadržke ali izgovore pred registracijo v sistem IZBEREM.SI, vendar, če se s priključitvijo v sistem strinja vsaj 50 % etažnih lastnikov v stavbi, je upravnik primoran pristati na javno zbiranje ponudb, vedno pa ga lahko tudi zamenjate.

Kako nadzirati cene storitev, ki jih zaračunava vaš upravnik? Od upravnika zahtevajte prijavo v IZBEREM.si Upravnik se registrira v sistem in ga BREZPLAČNO uporablja. Za vsako posamezno stavbo v upravljanju uredi profil. Takoj lahko prične z javno oddajo povpraševanj v imenu etažnih lastnikov za vse storitve, ki se izvajajo v okviru vzdrževanja in obratovanja stavbe. Komunikacija poteka javno Zaradi javnega značaja komunikacije upravniki ne morejo več favorizirati zgolj ene ponudbe, ki ji dajejo prednost zaradi vnaprej dogovorjene provizije z določenim izvajalcem. Sistem je narejen tako, da lahko etažni lastniki ves čas sledite komunikaciji med upravnikom in izvajalci. Upravnik ne deluje v vašo korist? Zamenjajte ga! Z uporabo sistema IZBEREM.SI vam upravnik ponuja dokazilo, da kot dober gospodar deluje v vašem interesu, ničesar ne skriva in hkrati vsem ponudnikom na slovenskem trgu omogoča enake možnosti za oddajo ponudbe. Ponudbe lahko potrjujejo samo lastniki stanovanj, s vključitvijo v sistem IZBEREM.SI pa ima upravnik tudi možnost, da popolnoma brezplačno pridobi certifikat zaupanja vrednega upravnika UBP – UPRAVNIK BREZ PROVIZIJ.

Imate kakšno vprašanje?

Poklikajte na https://www.izberem.si/prihrani ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 44 55, kjer vam bodo prijazni svetovalci odgovorili na vsa zastavljena vprašanja.

Vas upravnik lupi kot banano?

Recite "stop provizijam!" in akcijo transparentnega upravljanja stanovanjskih objektov podprite tudi na družabnih omrežjih s heštegom #nebodibanana.