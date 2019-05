Zimska idila na Gorenjskem: v Ratečah že več kot 15 centimetrov snega #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ratečah so se prebudili v pravo zimsko jutro.

V Ratečah so se prebudili v pravo zimsko jutro. Foto: DARS

Meja sneženja se je danes spustila na nadmorsko višino med 700 in 900 metri in iz nekaterih krajev po Sloveniji poročajo tudi o debeli snežni odeji, v Ratečah je zapadlo okoli 15 centimetrov snega. Na Primorskem piha zmerna do močna burja, zato na tem delu Slovenije velja oranžno opozorilo - najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo popoldne in v prvem delu noči na ponedeljek na izpostavljenih mestih presegali hitrost 100 kilometrov na uro, poroča Agencija RS za okolje (ARSO).

Včerajšnje napovedi vremenoslovcev, da bo ponekod zapadlo tudi od 10 do 25 centimetrov snega, so se uresničile. Hladna fronta je prinesla nizke temperature in tudi sneg. Iz Rateč poročajo o okoli 15 centimetrov debeli snežni odeji.

5. Maj 2019 Rateče 🙈 Objavil/a Martina Senčar dne Nedelja, 05. maj 2019

Krožišče v Ratečah je pobeljeno. Foto: DARS

Tudi v nordijskem centru Planica so se pošalili, da pri njih poznajo le dva letna časa, in sicer zimo in avgust.

Tudi temperature so bolj podobne zimskim. Danes se bodo gibale od 1 do 9, na Primorskem pa od 9 do 13 stopinj Celzija.

Ponoči bodo padavine predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji ponehale, meja sneženja pa se bo na jugu še nekoliko znižala.

Burja na Primorskem bo ponoči oslabela.

Padavine bodo povsod ponehale v ponedeljek dopoldne

V ponedeljek nas bodo zjutraj pričakale temperature od 3 do 8, v Gornjesavski dolini pa celo malo pod 0 stopinj Celzija.

Dopoldne bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo od zahoda počasi začelo jasniti.

Ponekod bo še pihal severni ali severovzhodni veter, burja na Primorskem pa bo čez dan ponehala. Najvišje dneve temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Na območju Alp bo marsikje snežilo do dolin. Pihal bo okrepljen severni veter, ob severnem Jadranu zmerna do močna burja.

Dobro jutro, danes bo oblačno s padavinami ter okrepljenim vetrom severnih smeri. Ohladilo se bo. Jutri bodo padavine ponehale, še bo vetrovno in hladno. pic.twitter.com/CouV2iAI2h — ARSO vreme (@meteoSI) May 5, 2019

V torek bo ponekod v notranjosti Slovenije zjutraj slana

V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod v notranjosti Slovenije bo zjutraj slana.

V sredo bo sprva precej jasno, čez dan pa zmerno do pretežno oblačno. Proti večeru bo na zahodu začelo rahlo deževati.