Janeza Zemljariča bodo pokopali z vojaškimi častmi

Zemljarič je bil rojen leta 1928 v Bukovcih pri Ptuju, na pravni fakulteti je diplomiral leta 1961, pozneje pa je imel številne politične, družbene in gospodarske funkcije. Foto: STA

Vlada je določila, da se za pokojnega slovenskega politika, pravnika in gospodarstvenika Janeza Zemljariča organizira pogreb z vojaškimi častmi.

Pogreb pokojnika bo organiziran v skladu s pravili službe v Slovenski vojski. Predlog, da se za pokojnega Janeza Zemljariča organizira pogreb z vojaškimi častmi, je vložil Marjan Šiftar z drugimi pobudniki, članicami in člani Izvršnega sveta SRS v obdobju med letoma 1980 in 1984.

"Janez Zemljarič je bil nekdanji predsednik Izvršnega sveta Socialistična Republika Slovenije (1980–1984), ki je ob uspešnem opravljanju številnih odgovornih dolžnosti v političnem in javnem življenju, zavzemanju za gospodarski in vsesplošni razvoj ter dobrobit Slovenije operativno vodil velike projekte trajnega nacionalnega pomena," so zapisali v obrazložitvi.