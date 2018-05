Želi izvedeti resnico, kaj se je zgodilo z njenim sinom

Osojnikova je v svoji objavi zapisala, da je 24.4. 1980 v Kranju rodila zdravega otroka, za katerega ji je bilo rečeno, da je fantek, čeprav sama spola nikoli ni videla. Zgodbo nadaljuje z podrobnim opisom, kaj se je tega dne po porodu zgodilo.

V popoldanskih urah naj bi do nje, brez spremstva zdravnika, pristopila medicinska sestra in ji povedala, da je z njenim otrokom nekaj narobe, da ta težko diha. V večernih urah so otroka odpeljali v Pediatrično kliniko v Ljubljani, kjer je naslednji dan dopoldne umrl.

"Otrok, ki je umrl, je bil 840 gramov težji od otroka, ki sem ga rodila"

Takrat Osojnikova v strokovnost zdravnikov in zdravstvenega osebja ni dvomila, vse do pred kratkim, ko je povsem iz drugih razlogov prejela obdukcijski zapisnik, ki se s podatki na rojstnem listu njenega otroka ne ujemajo. Po njenih besedah naj bi šlo za "nerazumno razliko v teži mojega in obduciranega otroka – obducirani otrok je bil za 840 g težji od otroka, ki sem ga rodila."

Zaradi diskrepanc v podatkih navedenih v obdukcijskem listu, Osojnikova upravičeno sklepa, da je prišlo do zamenjave njenega otroka, ki bi lahko bil pozneje tudi posvojen. Dodaja, da je bil preko "CSD Kranj posvojen otrok, rojen 23. 5. 1980. Zaradi varovanja osebnih podatkov mi identiteta te osebe ni dostopna. Verjetno je bilo temu otroku rečeno, da je biološka mati nekje z juga bivše skupne države."

Institucije zavračajo sodelovanje

Ker je od tega minilo že več kot 25 let je zadeva zastarela, zato tudi preiskava ni več mogoča, vse vpletene institucije pa naj bi zavračale kakršnokoli sodelovanje pri razreševanju situacije. Zato se Melita Osojnik obrača na javnost. "Prosim vse, ki ste pripravljeni pomagati, da mi sporočite, če poznate osebo ali ste sami oseba, rojena med 15. in 24.5.1980 v Kranju, imate krvno skupino A ali 0 Rh negativno in ta ni združljiva z vašimi starši, da mi to sporočite v zasebno sporočilo."