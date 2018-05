Združeni sveti delavcev hočejo soupravljati državna podjetja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki svetov delavcev družb v pretežni lasti države so danes v Mariboru ustanovili skupni svet delavcev Slovenskega državnega holdinga (SDH). Kot je po ustanovni seji povedal predsednik novega skupnega organa zaposlenih v za zdaj devetih podjetjih Vlado Šega, so se vsi strinjali z nujnostjo in smiselnostjo medsebojnega povezovanja.