V zapisu na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije je Čebašek-Travnikova spomnila, da so poročila o izjemnih naporih in požrtvovalnosti zdravstvenih delavcev dobivali že v prvem valu epidemije, ko je bilo kljub številnim neznankam v zvezi z virusom čutiti veliko pripravljenost na sodelovanje in pomoč.

"Žal so zdaj v ospredju poročila o izjemnih naporih in hkrati opozorila o tem, da takšnih naporov na daljši rok ne bodo zmogli. Iskrene, jasne in odločne besede generalnih direktorjev obeh univerzitetnih kliničnih centrov nam dajo vedeti, da zdravniki ne bomo obupali, potrebujemo pa sodelovanje vseh prebivalcev Slovenije," je poudarila. Meni, da naša generacija nikoli ni doživela, da bi bilo zdravje naroda na tako težki preizkušnji, kot je zdaj.

V zbornici se zavedajo resnosti položaja in stojijo za vsemi zdravniki, ki so zdaj v prvih vrstah, najbolj izpostavljeni in najbolj ključni, da pomagajo ljudem: na vstopnih točkah so to urgentni in družinski zdravniki, v drugi vrsti mikrobiologi in epidemiologi in tisti, ki rešujejo življenja v intenzivnih oddelkih.

"Poznamo, razumemo in čutimo njihove odločitve in stiske, v katerih pogosto ostajajo sami, ko se lahko zanesejo le sami nase. Delimo njihove misli in zgodbe, da bi razumeli tudi drugi ljudje. In podpiramo tudi zdravnike in zobozdravnike, ki so še vedno na svojih delovnih mestih in pomagajo bolnikom z drugimi boleznimi," je zapisala.

Zdravniki so po njenih navedbah odločeni, da tudi v razmerah, o katerih se niso nikoli učili, naredijo najbolje, kar je v dani situaciji sploh mogoče. Kot jih je ob tem pozvala predsednica zdravniške zbornice, je zdaj čas, da še bolj zaupajo vase, delujejo enotno in povezano ter da poskrbijo tudi zase.

Kot spodbudne je ocenila prve resne pogovore med javnimi zdravstvenimi ustanovami in zasebniki. Od teh so mnogi svojo pomoč in kapacitete ponujali že v prvem valu epidemije. "Trudimo se, da bi skupaj presegli ovire, ki so nam jih postavili slabo premišljeni zakoni. Iskreno veseli smo pobude Zveze študentov medicine Slovenije, ki se želijo vključiti povsod, kjer bi jih potrebovali. Dajmo jim priložnost, da se izkažejo že zdaj," je pozvala.

"Prestopimo meje, ki nas delijo glede na zaposlitveni status, hierarhijo na poklicni in akademski poti, in se povežimo med seboj," je zapisala. Vse zdravnike, ki imajo možnost, energijo in kapacitete, je tudi pozvala, da se povežejo s kolegi in priskočijo na pomoč, kjer so razmere najbolj kritične.

Lahko se obrnejo tudi na zdravniško zbornico, ki ostaja osrednja točka povezovanja, pa tudi sodelovanja z drugimi poklicnimi skupinami v zdravstvu, še posebej z medicinskimi sestrami. Tudi njim v zdravniški zbornici izrekajo razumevanje in podporo.