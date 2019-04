Zaradi varnosti odstranili most pod slapom Peričnik

Ob vremenski ujmi lansko jesen je voda spodkopala temelje mostu pod slapom Peričnik, zato je javni zavod Triglavski narodni park most najprej zaprl, konec marca pa zaradi zagotavljanja varnosti tudi odstranil. Krožna pot tako trenutno ni možna, strokovnjaki pa že iščejo rešitve. Za dostop do slapu je v uporabi pot po desnem bregu potoka.

Kot so sporočili iz javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP), zaradi različnih informacij glede dostopnosti do slapu Peričnik danes ponovno obveščajo javnost, da so bile vse aktivnosti glede mostu pod slapom, ki je služil za prehod čez strugo potoka v primeru opravljanja krožne poti, izvedene zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev.

Ker poškodovan most ni bil več varen, je javni zavod TNP most najprej zaprl, konec marca pa odstranil. Ob zadnji vremenski ujmi je namreč erozijska moč vode močno spodkopala temelje mostu in bistveno spremenila lokalne geološke razmere, ki brez večjih posegov oziroma spremembe konstrukcije in dolžine mostu ne omogočajo varne ureditve prehoda čez strugo.

TNP je sicer že v letu 2017 pridobil ustrezna soglasja za obnovo lesenega mostu, saj se je izkazalo, da je zaradi zagotavljanja varnosti nujno potrebna sanacija. Lansko jesen pa je vremenska ujma povzročila še večje geomorfološke spremembe, ki so s spremembo struge stanje poslabšale do te mere, da je bilo zaradi nevarnosti most treba odstraniti.



Strokovni sodelavci TNP so skupaj s strokovnjakom za inženirsko geologijo in gradbeno stroko že izvedli terenski ogled stanja, da bi preučili različne možne rešitve glede prehoda čez strugo. Na podlagi inženirsko geološkega poročila bo zavod sprejel nadaljnje korake v zvezi z reševanjem razmer.

Po odstranitvi mostu krožna pot ni več možna, za dostop do slapu Peričnik in sestop nazaj pa se uporablja urejena pot po desnem bregu potoka Peričnik.